10 ножових поранень: у Харкові 16-річний хлопець через ревнощі жорстоко вбив подругу
Сьогодні, 04:05
У Харкові 16-річний хлопець через ревнощі вбив свою 14-річну подружку.
Вбивство молодої дівчини відбулося у Харкові 2 березня. Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.
Відомо, що хлопець призначив дівчині зустріч, у ході якої у них стався конфлікт через її нові відносини. У якийсь момент звичайна сварка переросла у жорстоке вбивство – хлопець завдав дівчині близько 10 ножових поранень по різним частинам тіла. Після цього він забрав її телефон і втік.
Тіло юної особи у крові знайшов перехожий і повідомив у поліцію. Хлопця затримали, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Вбивство молодої дівчини відбулося у Харкові 2 березня. Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.
Відомо, що хлопець призначив дівчині зустріч, у ході якої у них стався конфлікт через її нові відносини. У якийсь момент звичайна сварка переросла у жорстоке вбивство – хлопець завдав дівчині близько 10 ножових поранень по різним частинам тіла. Після цього він забрав її телефон і втік.
Тіло юної особи у крові знайшов перехожий і повідомив у поліцію. Хлопця затримали, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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