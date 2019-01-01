вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ

Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ
Парафіяни Свято-Покровського храму села Пірванче Горохівського району вирішували долю громади у неділю 3 березня.

Тут настоятелем є благочинний Мар’янівської округи Волинської єпархії УПЦ МП протоієрей Микола Черняк, - пише Район. Горохів.

Як поінформували учасники зборів, «за» приєднання до Православної церкви України висловилося сто парафіян, проти – 44, ще четверо учасників утрималося.

Нагадаємо, напередодні рішення про перехід до ПЦУ прийняли в Охлопові. Невідомою для редакції зараз є позиція кількох парафій Мар’янівського в смт Мар'янівка, Ржищів і Пильгани. Решта громад цього благочиння уже розпочали процес розриву приналежності до Московського патріархату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, перехід, ПЦУ, збори, голосування, Пірванче
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Чому сьогодні ввечері не можна виходити з дому: прикмети та забобони 4 березня
Сьогодні, 09:05
У Луцьку просять удосконалити видачу «пакунків малюка»
Сьогодні, 08:59
Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 08:10
На Україну насувається шторм
Сьогодні, 07:33
Хірург з Волині пообіцяв повернути красу дівчині, яка постраждала в аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
Схожі новини
Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
03 березень, 22:49
На Волині громада тричі проголосувала за перехід до ПЦУ. ВІДЕО На Волині громада тричі проголосувала за перехід до ПЦУ. ВІДЕО
03 березень, 21:34
Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО Від Московського патріархату відреклась ще одна волинська громада. ФОТО
28 лютий, 08:15
Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО Ще дві волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. ФОТО
27 лютий, 23:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 4 березня
Сьогодні, 09:16
 0
Чому сьогодні ввечері не можна виходити з дому: прикмети та забобони 4 березня
Сьогодні, 09:05
 0
У Луцьку просять удосконалити видачу «пакунків малюка»
Сьогодні, 08:59
 0
Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 08:10
 0
На Україну насувається шторм
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8