Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ





Тут настоятелем є благочинний Мар’янівської округи Волинської єпархії УПЦ МП протоієрей Микола Черняк, - пише



Як поінформували учасники зборів, «за» приєднання до Православної церкви України висловилося сто парафіян, проти – 44, ще четверо учасників утрималося.



Нагадаємо, напередодні рішення про перехід до ПЦУ прийняли в Охлопові. Невідомою для редакції зараз є позиція кількох парафій Мар’янівського в смт Мар'янівка, Ржищів і Пильгани. Решта громад цього благочиння уже розпочали процес розриву приналежності до Московського патріархату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафіяни Свято-Покровського храму села Пірванче Горохівського району вирішували долю громади у неділю 3 березня.Тут настоятелем є благочинний Мар’янівської округи Волинської єпархії УПЦ МП протоієрей, - пише Район. Горохів Як поінформували учасники зборів, «за» приєднання до Православної церкви України висловилося сто парафіян, проти – 44, ще четверо учасників утрималося.Нагадаємо, напередодні рішення про перехід до ПЦУ прийняли в Охлопові. Невідомою для редакції зараз є позиція кількох парафій Мар’янівського в смт Мар'янівка, Ржищів і Пильгани. Решта громад цього благочиння уже розпочали процес розриву приналежності до Московського патріархату.

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