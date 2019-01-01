Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 08:10
Парафіяни Свято-Покровського храму села Пірванче Горохівського району вирішували долю громади у неділю 3 березня.
Тут настоятелем є благочинний Мар’янівської округи Волинської єпархії УПЦ МП протоієрей Микола Черняк, - пише Район. Горохів.
Як поінформували учасники зборів, «за» приєднання до Православної церкви України висловилося сто парафіян, проти – 44, ще четверо учасників утрималося.
Нагадаємо, напередодні рішення про перехід до ПЦУ прийняли в Охлопові. Невідомою для редакції зараз є позиція кількох парафій Мар’янівського в смт Мар'янівка, Ржищів і Пильгани. Решта громад цього благочиння уже розпочали процес розриву приналежності до Московського патріархату.
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Тут настоятелем є благочинний Мар’янівської округи Волинської єпархії УПЦ МП протоієрей Микола Черняк, - пише Район. Горохів.
Як поінформували учасники зборів, «за» приєднання до Православної церкви України висловилося сто парафіян, проти – 44, ще четверо учасників утрималося.
Нагадаємо, напередодні рішення про перехід до ПЦУ прийняли в Охлопові. Невідомою для редакції зараз є позиція кількох парафій Мар’янівського в смт Мар'янівка, Ржищів і Пильгани. Решта громад цього благочиння уже розпочали процес розриву приналежності до Московського патріархату.
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