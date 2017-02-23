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У Луцьку просять удосконалити видачу «пакунків малюка»

У Луцьку просять удосконалити видачу «пакунків малюка»
У Луцьку просять «оптимізувати цінність» так званого «пакунка малюка» та більш професійно і продумано підійти до його видачі.

Таку петиції сьогодні, 4 березня, на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала Олена Петрошук.

За словами авторки петиції, х вересня 2018 року в Україні запровадили допомогу «пакунок малюка», який спрямований на стартову підтримку для новонароджених. Така допомога давно успішно практикується в інших європейських країнах, але видається вона заздалегідь до пологів, завдяки чому може зменшити витрати на збір речей у пологовий будинок, уникнути їх дублювання, т.я. частина речей необхідна вже у перші дні після народження дитини, а через місяць може втратити свою актуальність.

«Для оптимізації цінності "пакунка", прошу більш професійно підійти до питань:
- якості (не допускати речей невідомого походження, з сумнівним складом, з не натуральної сировини);
- вчасної видачі протягом 1-3 дня з народження (а не протягом місяця). Щоб виключити ситуацію відсутності "пакунків", щомісяця визначеному працівнику в пологовому подавати дані щодо кількості жінок, яким видані листки непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами (тобто кількості потенційних отримувачів "пакунків" у наступні два місяці), у відповідний підрозділ соціального центру. Так, на основі сформованого запиту попередньо у пологовий доставлятиметься необхідна кількість допомоги, яка видаватиметься кожному новонародженому доречно - протягом першого-третього дня його життя (а не як кажуть в лікарні "коли пощастить")», - написала Олена Петрошук.

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Теги: пакунок малюка, петиції, Луцьк
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