У Луцьку просять удосконалити видачу «пакунків малюка»





Таку петиції сьогодні, 4 березня, наОлена Петрошук.



За словами авторки петиції, х вересня 2018 року в Україні запровадили допомогу «пакунок малюка», який спрямований на стартову підтримку для новонароджених. Така допомога давно успішно практикується в інших європейських країнах, але видається вона заздалегідь до пологів, завдяки чому може зменшити витрати на збір речей у пологовий будинок, уникнути їх дублювання, т.я. частина речей необхідна вже у перші дні після народження дитини, а через місяць може втратити свою актуальність.



«Для оптимізації цінності "пакунка", прошу більш професійно підійти до питань:

- якості (не допускати речей невідомого походження, з сумнівним складом, з не натуральної сировини);

- вчасної видачі протягом 1-3 дня з народження (а не протягом місяця). Щоб виключити ситуацію відсутності "пакунків", щомісяця визначеному працівнику в пологовому подавати дані щодо кількості жінок, яким видані листки непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами (тобто кількості потенційних отримувачів "пакунків" у наступні два місяці), у відповідний підрозділ соціального центру. Так, на основі сформованого запиту попередньо у пологовий доставлятиметься необхідна кількість допомоги, яка видаватиметься кожному новонародженому доречно - протягом першого-третього дня його життя (а не як кажуть в лікарні "коли пощастить")», - написала Олена Петрошук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять «оптимізувати цінність» так званого «пакунка малюка» та більш професійно і продумано підійти до його видачі.Таку петиції сьогодні, 4 березня, на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвалаЗа словами авторки петиції, х вересня 2018 року в Україні запровадили допомогу «пакунок малюка», який спрямований на стартову підтримку для новонароджених. Така допомога давно успішно практикується в інших європейських країнах, але видається вона заздалегідь до пологів, завдяки чому може зменшити витрати на збір речей у пологовий будинок, уникнути їх дублювання, т.я. частина речей необхідна вже у перші дні після народження дитини, а через місяць може втратити свою актуальність.«Для оптимізації цінності "пакунка", прошу більш професійно підійти до питань:- якості (не допускати речей невідомого походження, з сумнівним складом, з не натуральної сировини);- вчасної видачі протягом 1-3 дня з народження (а не протягом місяця). Щоб виключити ситуацію відсутності "пакунків", щомісяця визначеному працівнику в пологовому подавати дані щодо кількості жінок, яким видані листки непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами (тобто кількості потенційних отримувачів "пакунків" у наступні два місяці), у відповідний підрозділ соціального центру. Так, на основі сформованого запиту попередньо у пологовий доставлятиметься необхідна кількість допомоги, яка видаватиметься кожному новонародженому доречно - протягом першого-третього дня його життя (а не як кажуть в лікарні "коли пощастить")», - написала Олена Петрошук.

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