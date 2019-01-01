Чому сьогодні ввечері не можна виходити з дому: прикмети та забобони 4 березня
Сьогодні, 09:05
4 березня 2019 року вшановують день Архипа і Филимона. Цього дня треба зробити якомога більше добрих справ. Також чим більше в цей день господиня приготує їжі, тим багатшою буде її життя.
Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Микита.
Народні прикмети на 4 березня
– Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.
– Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.
– Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.
– Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.
– Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.
– Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирою.
Що можна робити 4 березня
1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 4 березня
1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
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Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Микита.
Народні прикмети на 4 березня
– Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.
– Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.
– Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.
– Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.
– Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.
– Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирою.
Що можна робити 4 березня
1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 4 березня
1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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