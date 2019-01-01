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Чому сьогодні ввечері не можна виходити з дому: прикмети та забобони 4 березня

Чому сьогодні ввечері не можна виходити з дому: прикмети та забобони 4 березня
4 березня 2019 року вшановують день Архипа і Филимона. Цього дня треба зробити якомога більше добрих справ. Також чим більше в цей день господиня приготує їжі, тим багатшою буде її життя.

Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Микита.

Народні прикмети на 4 березня

– Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.

– Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.

– Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.

– Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.

– Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.

– Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирою.

Що можна робити 4 березня

1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.

Що не можна робити 4 березня

1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.

2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.

3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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Теги: 4 березня, календар, прикмети, забобони
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