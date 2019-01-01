Чому сьогодні ввечері не можна виходити з дому: прикмети та забобони 4 березня

4 березня 2019 року вшановують день Архипа і Филимона. Цього дня треба зробити якомога більше добрих справ. Також чим більше в цей день господиня приготує їжі, тим багатшою буде її життя.Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Микита.– Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.– Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.– Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.– Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.– Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.– Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирою.1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.