Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині
Сьогодні, 09:22
Небайдужих просять фінансово підтримати Мирославу Байбулу з Волині, якій поставили діагноз гнійний менінгіт.
Про це йдеться на сторінці БО "Крила для ангела" у Facebook.
Дівчина - родом із Любешівського району. Навчається у 10 класі Крупівського НРЦ для дітей з вадами зору. Її доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом гнійний менінгіт. Поруч із Мирославою постійно знаходиться мама дівчинки - Тетяна.
Щодня на лікування школярки потрібно 3000-4000 гривень. Таких коштів родина не має і просить небайдужих людей підтримати їх фінансово у важкий період.
5168 7426 0079 8874 - ПриватБанк Байбула Тетяна Петрівна (мама дівчинки - 097 910 9892).
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Про це йдеться на сторінці БО "Крила для ангела" у Facebook.
Дівчина - родом із Любешівського району. Навчається у 10 класі Крупівського НРЦ для дітей з вадами зору. Її доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом гнійний менінгіт. Поруч із Мирославою постійно знаходиться мама дівчинки - Тетяна.
Щодня на лікування школярки потрібно 3000-4000 гривень. Таких коштів родина не має і просить небайдужих людей підтримати їх фінансово у важкий період.
5168 7426 0079 8874 - ПриватБанк Байбула Тетяна Петрівна (мама дівчинки - 097 910 9892).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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