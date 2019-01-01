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Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині

Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині
Небайдужих просять фінансово підтримати Мирославу Байбулу з Волині, якій поставили діагноз гнійний менінгіт.

Про це йдеться на сторінці БО "Крила для ангела" у Facebook.

Дівчина - родом із Любешівського району. Навчається у 10 класі Крупівського НРЦ для дітей з вадами зору. Її доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом гнійний менінгіт. Поруч із Мирославою постійно знаходиться мама дівчинки - Тетяна.

Щодня на лікування школярки потрібно 3000-4000 гривень. Таких коштів родина не має і просить небайдужих людей підтримати їх фінансово у важкий період.

5168 7426 0079 8874 - ПриватБанк Байбула Тетяна Петрівна (мама дівчинки - 097 910 9892).
Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині
Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині
Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині


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Теги: допомога, гроші
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