Небайдужих просять врятувати життя 10-класниці з Волині

Мирославу Байбулу з Волині, якій поставили діагноз гнійний менінгіт.



Про це йдеться на сторінці БО "Крила для ангела" у Facebook.



Дівчина - родом із Любешівського району. Навчається у 10 класі Крупівського НРЦ для дітей з вадами зору. Її доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом гнійний менінгіт. Поруч із Мирославою постійно знаходиться мама дівчинки - Тетяна.



Щодня на лікування школярки потрібно 3000-4000 гривень. Таких коштів родина не має і просить небайдужих людей підтримати їх фінансово у важкий період.



5168 7426 0079 8874 - ПриватБанк Байбула Тетяна Петрівна (мама дівчинки - 097 910 9892).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих просять фінансово підтриматиз Волині, якій поставили діагноз гнійний менінгіт.Про це йдеться на сторінці БО "Крила для ангела" у Facebook.Дівчина - родом із Любешівського району. Навчається у 10 класі Крупівського НРЦ для дітей з вадами зору. Її доправили в обласну дитячу лікарню з діагнозом гнійний менінгіт. Поруч із Мирославою постійно знаходиться мама дівчинки - Тетяна.Щодня на лікування школярки потрібно 3000-4000 гривень. Таких коштів родина не має і просить небайдужих людей підтримати їх фінансово у важкий період.(мама дівчинки - 097 910 9892).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію