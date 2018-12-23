вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер

Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер
Через невідповідність власних документів волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер.

Компанія отримала велике замовлення на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж і безповоротно втратила сплачені державі 15 тисяч гривень за розгляд справи, про це стало відомо від «Верховенство права».

Керівництво ТОВ «Вест Електра» спочатку подало скаргу до Антимонопольного комітету України, а потім відмовилося від неї. Зазначили, що тендерна пропозиція була відхилена незаконно, через те, що документація ТОВ не відповідає вимогам конкурсу.

Ціна тендера склала майже 19,4 мільйона гривень.

У січні 2019 року ПАТ «Львівобленерго» провело тендер на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції та заміною проводів в с.Довге Стрийського району Львівської області.

Активні дії керівництва компанії зрозумілі, але не у всіх випадках відповідають її інтересам.

Після сплати 15 тисяч гривень за подачу скарги, надійшла відмова керівництва компанії від розгляду своєї скарги. При цьому повернення сплачених державі грошей законом не передбачене, а право на відстоювання інтересів по конкретній закупівлі втрачається.

У практиці відмова від скарг, в рамках публічних закупівель, пов'язана із отриманням матеріальних благ, так званих «відкатів», які можуть розраховуватися у відсотковому відношенні від суми закупівлі.

Керівництво компанії ТОВ «Вест Електра» коментувати свої дії відмовляється.

Згідно з даними аналітичної платформи «YouControl» стало відомо, що засновником ТОВ «Вест Електра» є Дембіцький Юрій Миколайович, директором - Дембіцька Надія Петрівна. Компанія бере участь у закупівлях з липня 2016 року

Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вест електра, луцьк, тендер, львівобленерго, спецтехніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
Сьогодні, 10:13
Шопінг у «секонд-хенді»: як лучани купують брендові речі
Сьогодні, 09:57
Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер
Сьогодні, 09:52
Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня
Сьогодні, 09:49
Волинян просять долучитися до благодійної акції «Серце до Серця»
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Луцьк заквітчають на понад мільйон гривень Луцьк заквітчають на понад мільйон гривень
28 лютий, 17:08
Швейцарські тролейбуси, які мали курсувати Луцьком, продали іншій фірмі Швейцарські тролейбуси, які мали курсувати Луцьком, продали іншій фірмі
27 лютий, 12:12
Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро Для Луцька куплять нові тролейбуси за понад чотири мільйони євро
28 січень, 16:23
У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона
23 грудень, 2018, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Збудовано з любов'ю»: виконроб «Інвестора» розповів про переваги та секрети новобудов*
Сьогодні, 10:49
 0
У Ковелі за тиждень – 6 пожеж
Сьогодні, 10:36
 0
У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
Сьогодні, 10:33
 0
В Україні розпочалась Масляна: традиції свята
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8