Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер





Компанія отримала велике замовлення на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж і безповоротно втратила сплачені державі 15 тисяч гривень за розгляд справи, про це стало відомо від



Керівництво ТОВ «Вест Електра» спочатку подало скаргу до Антимонопольного комітету України, а потім відмовилося від неї. Зазначили, що тендерна пропозиція була відхилена незаконно, через те, що документація ТОВ не відповідає вимогам конкурсу.



Ціна тендера склала майже 19,4 мільйона гривень.



У січні 2019 року ПАТ «Львівобленерго» провело тендер на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції та заміною проводів в с.Довге Стрийського району Львівської області.



Активні дії керівництва компанії зрозумілі, але не у всіх випадках відповідають її інтересам.



Після сплати 15 тисяч гривень за подачу скарги, надійшла відмова керівництва компанії від розгляду своєї скарги. При цьому повернення сплачених державі грошей законом не передбачене, а право на відстоювання інтересів по конкретній закупівлі втрачається.



У практиці відмова від скарг, в рамках публічних закупівель, пов'язана із отриманням матеріальних благ, так званих «відкатів», які можуть розраховуватися у відсотковому відношенні від суми закупівлі.



Керівництво компанії ТОВ «Вест Електра» коментувати свої дії відмовляється.



Згідно з даними аналітичної платформи Дембіцький Юрій Миколайович, директором - Дембіцька Надія Петрівна. Компанія бере участь у закупівлях з липня 2016 року





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