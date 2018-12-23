Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер
Сьогодні, 09:52
Через невідповідність власних документів волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер.
Компанія отримала велике замовлення на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж і безповоротно втратила сплачені державі 15 тисяч гривень за розгляд справи, про це стало відомо від «Верховенство права».
Керівництво ТОВ «Вест Електра» спочатку подало скаргу до Антимонопольного комітету України, а потім відмовилося від неї. Зазначили, що тендерна пропозиція була відхилена незаконно, через те, що документація ТОВ не відповідає вимогам конкурсу.
Ціна тендера склала майже 19,4 мільйона гривень.
У січні 2019 року ПАТ «Львівобленерго» провело тендер на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції та заміною проводів в с.Довге Стрийського району Львівської області.
Активні дії керівництва компанії зрозумілі, але не у всіх випадках відповідають її інтересам.
Після сплати 15 тисяч гривень за подачу скарги, надійшла відмова керівництва компанії від розгляду своєї скарги. При цьому повернення сплачених державі грошей законом не передбачене, а право на відстоювання інтересів по конкретній закупівлі втрачається.
У практиці відмова від скарг, в рамках публічних закупівель, пов'язана із отриманням матеріальних благ, так званих «відкатів», які можуть розраховуватися у відсотковому відношенні від суми закупівлі.
Керівництво компанії ТОВ «Вест Електра» коментувати свої дії відмовляється.
Згідно з даними аналітичної платформи «YouControl» стало відомо, що засновником ТОВ «Вест Електра» є Дембіцький Юрій Миколайович, директором - Дембіцька Надія Петрівна. Компанія бере участь у закупівлях з липня 2016 року
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Компанія отримала велике замовлення на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж і безповоротно втратила сплачені державі 15 тисяч гривень за розгляд справи, про це стало відомо від «Верховенство права».
Керівництво ТОВ «Вест Електра» спочатку подало скаргу до Антимонопольного комітету України, а потім відмовилося від неї. Зазначили, що тендерна пропозиція була відхилена незаконно, через те, що документація ТОВ не відповідає вимогам конкурсу.
Ціна тендера склала майже 19,4 мільйона гривень.
У січні 2019 року ПАТ «Львівобленерго» провело тендер на закупівлю послуг з технічного переобладнання електромереж з встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції та заміною проводів в с.Довге Стрийського району Львівської області.
Активні дії керівництва компанії зрозумілі, але не у всіх випадках відповідають її інтересам.
Після сплати 15 тисяч гривень за подачу скарги, надійшла відмова керівництва компанії від розгляду своєї скарги. При цьому повернення сплачених державі грошей законом не передбачене, а право на відстоювання інтересів по конкретній закупівлі втрачається.
У практиці відмова від скарг, в рамках публічних закупівель, пов'язана із отриманням матеріальних благ, так званих «відкатів», які можуть розраховуватися у відсотковому відношенні від суми закупівлі.
Керівництво компанії ТОВ «Вест Електра» коментувати свої дії відмовляється.
Згідно з даними аналітичної платформи «YouControl» стало відомо, що засновником ТОВ «Вест Електра» є Дембіцький Юрій Миколайович, директором - Дембіцька Надія Петрівна. Компанія бере участь у закупівлях з липня 2016 року
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
Сьогодні, 10:13
Шопінг у «секонд-хенді»: як лучани купують брендові речі
Сьогодні, 09:57
Волинська компанія «Вест Електра» заблокувала тендер
Сьогодні, 09:52
Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня
Сьогодні, 09:49
Волинян просять долучитися до благодійної акції «Серце до Серця»
Сьогодні, 09:36