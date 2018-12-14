Волинян просять долучитися до благодійної акції «Серце до Серця»

В Україні з 1 по 30 квітня проходитиме 14-а всеукраїнська акція «Серце до Серця». Тож волинян запрошують долучитися до благодійності.Цьогоріч вона пройде під гаслом «Дитяче серденько, живи». Адже її головною метою буде збір коштів на придбання кардіологічного обладнання для дитячих лікарень області, - інформує Волинська ОДА.За тринадцять років діяльності фонду обласним дитячим лікарням було передано медичне обладнання на загальну суму 39 млн 674 тис. 199,83 грн. Зокрема, у 2018 році спільними зусиллями по всій Україні волонтерами зібрано 3 млн 875 тис. 369,23 грн, за рахунок яких закуплено і передано дитячим обласним лікарням у безоплатне користування медичне обладнання діагностики і лікування слуху.Між іншим, у період проведення акції «Почуй світ!» волиняни зібрали 77 тис. 489,75 грн. А на зібрані в області кошти було придбано та передано у Волинське обласне дитяче територіальне об’єднання 13 слухових апаратів.Реквізити для перерахунку благодійних внесків: р/р 2600501306399 в Київському Відділенні Центральної Філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 34354227, призначення платежу: «Для Волинської області. Благодійний внесок на придбання медичного обладнання».