Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня
Сьогодні, 09:49
Луцький ЦНАП змінює графік роботи у святкові дні березня.
Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.
У четвер, 7 березня, робочий день буде скорочено на 1 годину — прийом здійснюватиметься з 09:00 до 17:00.
У п’ятницю, 8 березня, у ЦНАПі - вихідний.
У суботу, 9 березня, центр надання адмінпослуг працюватиме з 08:00 до 15:00.
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Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.
У четвер, 7 березня, робочий день буде скорочено на 1 годину — прийом здійснюватиметься з 09:00 до 17:00.
У п’ятницю, 8 березня, у ЦНАПі - вихідний.
У суботу, 9 березня, центр надання адмінпослуг працюватиме з 08:00 до 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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