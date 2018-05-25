Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня





Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.



У четвер, 7 березня, робочий день буде скорочено на 1 годину — прийом здійснюватиметься з 09:00 до 17:00.



У п’ятницю, 8 березня, у ЦНАПі - вихідний.



У суботу, 9 березня, центр надання адмінпослуг працюватиме з 08:00 до 15:00.



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