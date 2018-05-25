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Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня

Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня
Луцький ЦНАП змінює графік роботи у святкові дні березня.

Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.

У четвер, 7 березня, робочий день буде скорочено на 1 годину — прийом здійснюватиметься з 09:00 до 17:00.

У п’ятницю, 8 березня, у ЦНАПі - вихідний.

У суботу, 9 березня, центр надання адмінпослуг працюватиме з 08:00 до 15:00.

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Теги: ЦНАП, графік роботи, Луцьк
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