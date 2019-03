Шопінг у «секонд-хенді»: як лучани купують брендові речі

Секонд хенд – це не зовсім вживаний одяг. Ви коли-небудь гуглили цей термін?Напевно, у Луцьку немає таких людей, які не чули про секонд-хенди, а от що означає саме слово – правильно знають далеко не всі,- пише Конкурент Для більшості, це – магазини із вживаним одягом і взуттям, які давно стали досить популярними. Лучани часто кажуть: «іду у секонд-хенд» або на питання, де щось купили, відповідають: «та це з секонд-хенду».Поняття «секонд-хенд» або «секонд-генд», «секондгенд» (від англ. second hand – друга рука) означає вживане рухоме майно та процес збору, сортування і продажу вживаного одягу, взуття та інших предметів побуту». Значення цього терміну дещо відрізняється в Україні й пострадянському просторі та в Європі й Сполучених Штатах. Там секонд-генд – це будь-яка колись вживана річ. Наприклад, книга, автомобіль або навіть інформація, отримана не з першоджерела. В українській мові калька з англійського зафіксувалася переважно для одягу.Поняття Second Hand з'явилося у Англії, коли королі на знак подяки чи в нагороду наближеним особам дарували одяг з королівського плеча. Особа, яка отримувала такий подарунок, називалася «друга рука» (second hand).Що означає це поняття, знають у одному з магазинів на вулиці Винниченка, де продаються вживані речі. Саме сюди ми вирішили прийти, аби довідатися, що купують лучани найбільше та скільки грошей витрачають на такі речі.У магазині, кажуть продавчині, завжди людно. Звичайно, найбільше покупців у понеділок, коли завозиться новий товар, та у вівторок, коли завозять брендові речі на вагу.«На кожен день є свій контингент покупців. Навіть у неділю, перед днем «завозу», також може бути багато людей. Приїжджають люди з навколишніх сіл, студентів багато приходить. Як показала практика, і в останній день також можна купити непогані речі», – розповідає адміністратор магазину Євгенія.З її слів, найбільше речей купують студенти. Основний контингент покупців віком 17-30 років. Але часто приходять і старші люди. Є такі, що приходять саме за брендовими речами. І купують на різні суми. Хтось вийде з магазину з порожніми руками, а хтось залишить у ньому тисячу гривень.У магазині є відділи з жіночим, чоловічим та дитячим одягом. Також тут можна придбати постіль, килими, сумки, іграшки, різноманітні аксесуари на будь-який смак і гаманець. Є відділ з новим одягом. Там кожна річ має свою ціну.Євгенія розповідає, що люди зараз готуються до весни. Купують весняні куртки, кофтинки, починають купувати футболки. Люди часто просять допомогу чи консультацію у тому чи іншому виборі.«Покупці бувають різні. Ми кожного ранку налаштовані на роботу, тому ми стараємось підлаштуватися під кожного нашого клієнта. Зазвичай у нас завжди багато покупців, але працівники магазину, вважаю, встигають допомогти усім», – каже Євгенія.Сьогодні секонд-хенд може здивувати нас чим завгодно. Приміром, у цьому магазині ми побачили нові чоловічі шкарпетки від Louis Vuitton, Gucci, Lacoste та багатьох інших відомих брендів. І коштують вони 10-16 гривень. Нам показали популярні серед молоді брендові футболки: New Look, яка коштує 22 гривні, і Berhka за ціною 43 гривень 75 копійок. Джинси Marks & Spencer коштують 130 гривень. Молодіжну куртку Zara можна придбати за 300 гривень.Можна стильно одягнутися і не у брендові речі. Адже бренд – то лише етикетка. Головне, щоб комфортно було. Ми звернули увагу на шкіряні весняні чобітки. Вони коштували 175 гривень, інша пара чобіт заважила на 230 гривень.«Я не обираю одяг якогось бренду. І взагалі не дивлюся, що на етикетці. Головне – аби по фігурі, зручно і комфортно було», – каже студентка Оксана.У магазині продаються навіть весільні сукні. Значно дешевше тут можна купити брендові іграшки. Словом, є багато чого. І хоч вибрати собі якийсь образ серед натовпу з вішаками – то ціле мистецтво, проте цілком можливо.У 2017 році Україна за обсягом завезення секонд-хенду посіла третє місце у світі після Пакистану та Малайзії. І на сьогодні такі магазини існують в усіх містах, селищах міського типу та навіть у великих селах. Висновок один: значить, є попит.