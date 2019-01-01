Шопінг у «секонд-хенді»: як лучани купують брендові речі
Сьогодні, 09:57
Секонд хенд – це не зовсім вживаний одяг. Ви коли-небудь гуглили цей термін?
Напевно, у Луцьку немає таких людей, які не чули про секонд-хенди, а от що означає саме слово – правильно знають далеко не всі,- пише Конкурент.
То що таке секонд-хенд?
Для більшості, це – магазини із вживаним одягом і взуттям, які давно стали досить популярними. Лучани часто кажуть: «іду у секонд-хенд» або на питання, де щось купили, відповідають: «та це з секонд-хенду».
Поняття «секонд-хенд» або «секонд-генд», «секондгенд» (від англ. second hand – друга рука) означає вживане рухоме майно та процес збору, сортування і продажу вживаного одягу, взуття та інших предметів побуту». Значення цього терміну дещо відрізняється в Україні й пострадянському просторі та в Європі й Сполучених Штатах. Там секонд-генд – це будь-яка колись вживана річ. Наприклад, книга, автомобіль або навіть інформація, отримана не з першоджерела. В українській мові калька з англійського зафіксувалася переважно для одягу.
Поняття Second Hand з'явилося у Англії, коли королі на знак подяки чи в нагороду наближеним особам дарували одяг з королівського плеча. Особа, яка отримувала такий подарунок, називалася «друга рука» (second hand).
Відомі бренди – за копійки
Що означає це поняття, знають у одному з магазинів на вулиці Винниченка, де продаються вживані речі. Саме сюди ми вирішили прийти, аби довідатися, що купують лучани найбільше та скільки грошей витрачають на такі речі.
У магазині, кажуть продавчині, завжди людно. Звичайно, найбільше покупців у понеділок, коли завозиться новий товар, та у вівторок, коли завозять брендові речі на вагу.
«На кожен день є свій контингент покупців. Навіть у неділю, перед днем «завозу», також може бути багато людей. Приїжджають люди з навколишніх сіл, студентів багато приходить. Як показала практика, і в останній день також можна купити непогані речі», – розповідає адміністратор магазину Євгенія.
З її слів, найбільше речей купують студенти. Основний контингент покупців віком 17-30 років. Але часто приходять і старші люди. Є такі, що приходять саме за брендовими речами. І купують на різні суми. Хтось вийде з магазину з порожніми руками, а хтось залишить у ньому тисячу гривень.
У магазині є відділи з жіночим, чоловічим та дитячим одягом. Також тут можна придбати постіль, килими, сумки, іграшки, різноманітні аксесуари на будь-який смак і гаманець. Є відділ з новим одягом. Там кожна річ має свою ціну.
Євгенія розповідає, що люди зараз готуються до весни. Купують весняні куртки, кофтинки, починають купувати футболки. Люди часто просять допомогу чи консультацію у тому чи іншому виборі.
«Покупці бувають різні. Ми кожного ранку налаштовані на роботу, тому ми стараємось підлаштуватися під кожного нашого клієнта. Зазвичай у нас завжди багато покупців, але працівники магазину, вважаю, встигають допомогти усім», – каже Євгенія.
Сьогодні секонд-хенд може здивувати нас чим завгодно. Приміром, у цьому магазині ми побачили нові чоловічі шкарпетки від Louis Vuitton, Gucci, Lacoste та багатьох інших відомих брендів. І коштують вони 10-16 гривень. Нам показали популярні серед молоді брендові футболки: New Look, яка коштує 22 гривні, і Berhka за ціною 43 гривень 75 копійок. Джинси Marks & Spencer коштують 130 гривень. Молодіжну куртку Zara можна придбати за 300 гривень.
Можна стильно одягнутися і не у брендові речі. Адже бренд – то лише етикетка. Головне, щоб комфортно було. Ми звернули увагу на шкіряні весняні чобітки. Вони коштували 175 гривень, інша пара чобіт заважила на 230 гривень.
«Я не обираю одяг якогось бренду. І взагалі не дивлюся, що на етикетці. Головне – аби по фігурі, зручно і комфортно було», – каже студентка Оксана.
У магазині продаються навіть весільні сукні. Значно дешевше тут можна купити брендові іграшки. Словом, є багато чого. І хоч вибрати собі якийсь образ серед натовпу з вішаками – то ціле мистецтво, проте цілком можливо.
У 2017 році Україна за обсягом завезення секонд-хенду посіла третє місце у світі після Пакистану та Малайзії. І на сьогодні такі магазини існують в усіх містах, селищах міського типу та навіть у великих селах. Висновок один: значить, є попит.
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Напевно, у Луцьку немає таких людей, які не чули про секонд-хенди, а от що означає саме слово – правильно знають далеко не всі,- пише Конкурент.
То що таке секонд-хенд?
Для більшості, це – магазини із вживаним одягом і взуттям, які давно стали досить популярними. Лучани часто кажуть: «іду у секонд-хенд» або на питання, де щось купили, відповідають: «та це з секонд-хенду».
Поняття «секонд-хенд» або «секонд-генд», «секондгенд» (від англ. second hand – друга рука) означає вживане рухоме майно та процес збору, сортування і продажу вживаного одягу, взуття та інших предметів побуту». Значення цього терміну дещо відрізняється в Україні й пострадянському просторі та в Європі й Сполучених Штатах. Там секонд-генд – це будь-яка колись вживана річ. Наприклад, книга, автомобіль або навіть інформація, отримана не з першоджерела. В українській мові калька з англійського зафіксувалася переважно для одягу.
Поняття Second Hand з'явилося у Англії, коли королі на знак подяки чи в нагороду наближеним особам дарували одяг з королівського плеча. Особа, яка отримувала такий подарунок, називалася «друга рука» (second hand).
Відомі бренди – за копійки
Що означає це поняття, знають у одному з магазинів на вулиці Винниченка, де продаються вживані речі. Саме сюди ми вирішили прийти, аби довідатися, що купують лучани найбільше та скільки грошей витрачають на такі речі.
У магазині, кажуть продавчині, завжди людно. Звичайно, найбільше покупців у понеділок, коли завозиться новий товар, та у вівторок, коли завозять брендові речі на вагу.
«На кожен день є свій контингент покупців. Навіть у неділю, перед днем «завозу», також може бути багато людей. Приїжджають люди з навколишніх сіл, студентів багато приходить. Як показала практика, і в останній день також можна купити непогані речі», – розповідає адміністратор магазину Євгенія.
З її слів, найбільше речей купують студенти. Основний контингент покупців віком 17-30 років. Але часто приходять і старші люди. Є такі, що приходять саме за брендовими речами. І купують на різні суми. Хтось вийде з магазину з порожніми руками, а хтось залишить у ньому тисячу гривень.
У магазині є відділи з жіночим, чоловічим та дитячим одягом. Також тут можна придбати постіль, килими, сумки, іграшки, різноманітні аксесуари на будь-який смак і гаманець. Є відділ з новим одягом. Там кожна річ має свою ціну.
Євгенія розповідає, що люди зараз готуються до весни. Купують весняні куртки, кофтинки, починають купувати футболки. Люди часто просять допомогу чи консультацію у тому чи іншому виборі.
«Покупці бувають різні. Ми кожного ранку налаштовані на роботу, тому ми стараємось підлаштуватися під кожного нашого клієнта. Зазвичай у нас завжди багато покупців, але працівники магазину, вважаю, встигають допомогти усім», – каже Євгенія.
Сьогодні секонд-хенд може здивувати нас чим завгодно. Приміром, у цьому магазині ми побачили нові чоловічі шкарпетки від Louis Vuitton, Gucci, Lacoste та багатьох інших відомих брендів. І коштують вони 10-16 гривень. Нам показали популярні серед молоді брендові футболки: New Look, яка коштує 22 гривні, і Berhka за ціною 43 гривень 75 копійок. Джинси Marks & Spencer коштують 130 гривень. Молодіжну куртку Zara можна придбати за 300 гривень.
Можна стильно одягнутися і не у брендові речі. Адже бренд – то лише етикетка. Головне, щоб комфортно було. Ми звернули увагу на шкіряні весняні чобітки. Вони коштували 175 гривень, інша пара чобіт заважила на 230 гривень.
«Я не обираю одяг якогось бренду. І взагалі не дивлюся, що на етикетці. Головне – аби по фігурі, зручно і комфортно було», – каже студентка Оксана.
У магазині продаються навіть весільні сукні. Значно дешевше тут можна купити брендові іграшки. Словом, є багато чого. І хоч вибрати собі якийсь образ серед натовпу з вішаками – то ціле мистецтво, проте цілком можливо.
У 2017 році Україна за обсягом завезення секонд-хенду посіла третє місце у світі після Пакистану та Малайзії. І на сьогодні такі магазини існують в усіх містах, селищах міського типу та навіть у великих селах. Висновок один: значить, є попит.
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Коментарі 2
Попит є???? Люди бідові, то й купують ношене , дай гроші, ніхто не піде за таким шматтям, будуть купувати нове
Дрантя то в порт сіті за 5000 грн, маю зарплату в середньому 12 тисяч грн і купляю на гумці нормальні якісні речі
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