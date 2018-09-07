На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
Сьогодні, 10:13
У Володимирі-Волинському вандали розписали кафедральний собор незрозумілими символами.
У ніч з 28 лютого на 1 березня на стіну кафедрального собору Різдва Христового вандали нанесли графіті чорною фарбою, про це інформує «ВолиньUA».
Серед символів можна прочитати одне слово «Дімоха», про значення решти напису залишається лише здогадуватись.
Сподіваємось, що винних знайдуть і покарають.
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У ніч з 28 лютого на 1 березня на стіну кафедрального собору Різдва Христового вандали нанесли графіті чорною фарбою, про це інформує «ВолиньUA».
Серед символів можна прочитати одне слово «Дімоха», про значення решти напису залишається лише здогадуватись.
Сподіваємось, що винних знайдуть і покарають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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