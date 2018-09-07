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На Волині вандали познущалися із кафедрального собору

На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
У Володимирі-Волинському вандали розписали кафедральний собор незрозумілими символами.

У ніч з 28 лютого на 1 березня на стіну кафедрального собору Різдва Христового вандали нанесли графіті чорною фарбою, про це інформує «ВолиньUA».

Серед символів можна прочитати одне слово «Дімоха», про значення решти напису залишається лише здогадуватись.

Сподіваємось, що винних знайдуть і покарають.


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Теги: вандали, володимир волинський, графіті, кафедральний собор
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