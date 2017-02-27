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В Україні розпочалась Масляна: традиції свята

В Україні розпочалась Масляна: традиції свята
Масляна – це одне з найдавніших свят, коріння якого тягнутися ще з часів язичницької Русі.

Масляна у 2019 році буде проходити з 4 березня по 10 березня, - пишуть Факти.

Святкування Масляної починається за тиждень до Великого посту, який у свою чергу, стартує за 7 тижнів до Великодня.

Історія Масляної

Масляна спочатку була язичницьким святом, яке переформатувалося на православний лад.

У дохристиянські часи свято називали Проводи зими.

Слов’яни шанували Сонце, як бога. До слова, символ Масляної – млинець – це посилання до небесного світила. Спочатку це були коржики.

Вважалося, що з’ївши їх, людина отримає частинку сонячного світла і тепла. Згодом коржі замінили млинцями.

Традиції на Масляну

Починалося все в неділю перед масляним тижнем. У цей день прийнято запрошувати гостей, провідувати родичів і друзів. Саме в неділю останній день, коли можна вживати в їжу м’ясо перед Великим постом.

Потім починається масляний тиждень, який ділиться на два періоди: Вузька Масляна (понеділок, вівторок і середа. – Ред.) і Широка Масляна (четвер, п’ятниця, субота та неділя. – Ред.). Різниця в тому, що під час Вузької Масляної можна займатися господарськими справами, а з четверга не можна.

Понеділок – Зустріч Масляної

У цей день починають пекти млинці. Перший млинець прийнято віддавати бідним або залишати на підвіконні. Також будують льодові гірки. Прикмета свідчить, чим далі їдуть сани з гірки, тим краще буде врожай. Наші предки робили опудало, одягали його лахміття і виставляли на головній площі.

Вівторок – Загравання

У цей день молодь влаштовувала катання на гірках, санях, каруселях.

Середа – Лакомка

На третій день господині готували повний стіл смакоти і запрошували гостей. Також проводилися кінні перегони і кулачні бої.

Четвер – Розгуляй

У цей день стартує Широка Масляна. Прийнято влаштовувати масштабні гуляння: катання на санках, хороводи, ігри у сніжки.

П’ятниця – Тещині вечора

На п’ятий день зяті пригощали млинцями тещ. А також проводилися звичаї на те, щоб холостим хлопцям і дівчатам знайти пару.

Субота – Посиденьки зовиці

Невістки запрошували у свій будинок сестер чоловіка, розмовляли з ними, пригощали млинцями та дарували подарунки.

Неділя – Прощена неділя

В останній день Масляної прощалися з зимою, спалювали опудало. Прийнято просити у знайомих і рідних прощення за образи, що накопичилися за рік.

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Теги: Масляна, свято
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