В Україні розпочалась Масляна: традиції свята





Масляна у 2019 році буде проходити з 4 березня по 10 березня, - пишуть



Святкування Масляної починається за тиждень до Великого посту, який у свою чергу, стартує за 7 тижнів до Великодня.



Історія Масляної



Масляна спочатку була язичницьким святом, яке переформатувалося на православний лад.



У дохристиянські часи свято називали Проводи зими.



Слов’яни шанували Сонце, як бога. До слова, символ Масляної – млинець – це посилання до небесного світила. Спочатку це були коржики.



Вважалося, що з’ївши їх, людина отримає частинку сонячного світла і тепла. Згодом коржі замінили млинцями.



Традиції на Масляну



Починалося все в неділю перед масляним тижнем. У цей день прийнято запрошувати гостей, провідувати родичів і друзів. Саме в неділю останній день, коли можна вживати в їжу м’ясо перед Великим постом.



Потім починається масляний тиждень, який ділиться на два періоди: Вузька Масляна (понеділок, вівторок і середа. – Ред.) і Широка Масляна (четвер, п’ятниця, субота та неділя. – Ред.). Різниця в тому, що під час Вузької Масляної можна займатися господарськими справами, а з четверга не можна.



Понеділок – Зустріч Масляної



У цей день починають пекти млинці. Перший млинець прийнято віддавати бідним або залишати на підвіконні. Також будують льодові гірки. Прикмета свідчить, чим далі їдуть сани з гірки, тим краще буде врожай. Наші предки робили опудало, одягали його лахміття і виставляли на головній площі.



Вівторок – Загравання



У цей день молодь влаштовувала катання на гірках, санях, каруселях.



Середа – Лакомка



На третій день господині готували повний стіл смакоти і запрошували гостей. Також проводилися кінні перегони і кулачні бої.



Четвер – Розгуляй



У цей день стартує Широка Масляна. Прийнято влаштовувати масштабні гуляння: катання на санках, хороводи, ігри у сніжки.



П’ятниця – Тещині вечора



На п’ятий день зяті пригощали млинцями тещ. А також проводилися звичаї на те, щоб холостим хлопцям і дівчатам знайти пару.



Субота – Посиденьки зовиці



Невістки запрошували у свій будинок сестер чоловіка, розмовляли з ними, пригощали млинцями та дарували подарунки.



Неділя – Прощена неділя



В останній день Масляної прощалися з зимою, спалювали опудало. Прийнято просити у знайомих і рідних прощення за образи, що накопичилися за рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масляна – це одне з найдавніших свят, коріння якого тягнутися ще з часів язичницької Русі.Масляна у 2019 році буде проходити з 4 березня по 10 березня, - пишуть Факти Святкування Масляної починається за тиждень до Великого посту, який у свою чергу, стартує за 7 тижнів до Великодня.Масляна спочатку була язичницьким святом, яке переформатувалося на православний лад.У дохристиянські часи свято називали Проводи зими.Слов’яни шанували Сонце, як бога. До слова, символ Масляної – млинець – це посилання до небесного світила. Спочатку це були коржики.Вважалося, що з’ївши їх, людина отримає частинку сонячного світла і тепла. Згодом коржі замінили млинцями.Починалося все в неділю перед масляним тижнем. У цей день прийнято запрошувати гостей, провідувати родичів і друзів. Саме в неділю останній день, коли можна вживати в їжу м’ясо перед Великим постом.Потім починається масляний тиждень, який ділиться на два періоди: Вузька Масляна (понеділок, вівторок і середа. – Ред.) і Широка Масляна (четвер, п’ятниця, субота та неділя. – Ред.). Різниця в тому, що під час Вузької Масляної можна займатися господарськими справами, а з четверга не можна.У цей день починають пекти млинці. Перший млинець прийнято віддавати бідним або залишати на підвіконні. Також будують льодові гірки. Прикмета свідчить, чим далі їдуть сани з гірки, тим краще буде врожай. Наші предки робили опудало, одягали його лахміття і виставляли на головній площі.У цей день молодь влаштовувала катання на гірках, санях, каруселях.На третій день господині готували повний стіл смакоти і запрошували гостей. Також проводилися кінні перегони і кулачні бої.У цей день стартує Широка Масляна. Прийнято влаштовувати масштабні гуляння: катання на санках, хороводи, ігри у сніжки.На п’ятий день зяті пригощали млинцями тещ. А також проводилися звичаї на те, щоб холостим хлопцям і дівчатам знайти пару.Невістки запрошували у свій будинок сестер чоловіка, розмовляли з ними, пригощали млинцями та дарували подарунки.В останній день Масляної прощалися з зимою, спалювали опудало. Прийнято просити у знайомих і рідних прощення за образи, що накопичилися за рік.

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