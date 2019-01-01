У Ковелі за тиждень – 6 пожеж





Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі розповів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише



Зокрема, він повідомив, що впродовж тижня лише у Ковелі сталося 6 пожеж, з яких три - в садівничих масивах. Причина – необережне поводження з вогнем або випалювання сухої трави.



А вчора, 3 березня, в районі вулиці 40 років Перемоги в результаті горіння сухостою вогонь знищив півгектара площі трави. Також, за словами Юрія Дідковського, у перший день весни по вулиці Театральна горів кіоск. Ймовірна причина виникнення вогню – підпал. У жодному із 6 випадків ніхто з людей не постраждав. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники, які й приборкували вогонь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі минулий тиждень був насичений пожежами.Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі розповів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки, - пише Район.Ковель Зокрема, він повідомив, що впродовж тижня лише у Ковелі сталося 6 пожеж, з яких три - в садівничих масивах. Причина – необережне поводження з вогнем або випалювання сухої трави.А вчора, 3 березня, в районі вулиці 40 років Перемоги в результаті горіння сухостою вогонь знищив півгектара площі трави. Також, за словами Юрія Дідковського, у перший день весни по вулиці Театральна горів кіоск. Ймовірна причина виникнення вогню – підпал. У жодному із 6 випадків ніхто з людей не постраждав. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники, які й приборкували вогонь.

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