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Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок

Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок
Раніше судимій 39-річній жительці Львівської області, яка причетна до семи крадіжок прикрас у жінок в Луцьку, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард, - інформує ГУНП у Волинській області.

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Слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.




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Теги: злодійка, крадіжка, Луцьк
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