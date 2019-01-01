Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок
Сьогодні, 11:24
Раніше судимій 39-річній жительці Львівської області, яка причетна до семи крадіжок прикрас у жінок в Луцьку, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард, - інформує ГУНП у Волинській області.
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Слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Досудові розслідування тривають.
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Нагадаємо, правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард, - інформує ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки
Слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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