Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок





Нагадаємо, правоохоронці



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Слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимій 39-річній жительці Львівської області, яка причетна до семи крадіжок прикрас у жінок в Луцьку, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, правоохоронці встановили особу зловмисниці , яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард, - інформує ГУНП у Волинській області.Слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Досудові розслідування тривають.

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