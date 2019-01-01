Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО

Михайло Бучак і його дружина Наталя

Олександр Вовченко з дружиною Іриною

Петро і Людмила Савчуки

Юрій Хазіпов із дружиною Оленою

– Як ви познайомилися зі своєю дружиною і коли зробили пропозицію?– Чим вона вас підкорила?– Назвіть три риси характеру вашої жінки, які ви обожнюєте.– Як ласкаво називаєте свою дружину?– Чи допомогла ваша жінка стати вам тим, ким ви є зараз? Як?– Що подаруєте коханій на 8-ме березня?– Як ви познайомилися зі своєю дружиною і коли зробили пропозицію?– Чим вона вас підкорила?– Назвіть три риси характеру вашої жінки, які ви обожнюєте.– Як ласкаво називаєте свою дружину?– Що подаруєте коханій на 8-ме березня?– Як дружина вплинула на ваше становлення і те, ким Ви є зараз?– Як Ви познайомилися зі своєю дружиною і коли зробили пропозицію?– Чим вона вас підкорила?– Назвіть три риси характеру вашої жінки, які ви обожнюєте.– Як ласкаво називаєте свою дружину?– Чи допомогла ваша жінка стати вам тим, ким ви є зараз? Як?– Що подаруєте коханій на 8-ме березня?– Як ви познайомилися зі своєю дружиною і коли зробили пропозицію?– Чим вона вас підкорила?– Як ласкаво називаєте свою дружину?– Чи допомогла ваша жінка стати вам тим, ким ви є зараз? Як?– Що подаруєте коханій на 8-ме березня?