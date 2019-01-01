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На Волині Nissan злетів у кювет: травмувались троє людей

На Волині Nissan злетів у кювет: травмувались троє людей
На автодорозі «Луцьк-Володимир-Волинський» поблизу села Смолигів автомобіль Nissan злетів у кювет.

Інцидент трапився учора, 3 березня, – пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в наслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу, 34 та 25 років, отримали тілесні ушкодження. Пасажирів госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, кювет, травма, Волинь
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