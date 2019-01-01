На Волині Nissan злетів у кювет: травмувались троє людей
Сьогодні, 12:05
На автодорозі «Луцьк-Володимир-Волинський» поблизу села Смолигів автомобіль Nissan злетів у кювет.
Інцидент трапився учора, 3 березня, – пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в наслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу, 34 та 25 років, отримали тілесні ушкодження. Пасажирів госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився учора, 3 березня, – пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху в наслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу, 34 та 25 років, отримали тілесні ушкодження. Пасажирів госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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