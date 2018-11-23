Волинські коміки пройшли у «Лігу сміху»





Про це у Facebook повідомив капітан команди Назар Пащук.



"Ми в сезоні Киевская Лига Смеха. Дякуємо Валіку Міхієнко - наш тренер) Дякую нашій новій команді "Ні обіцянок, Ні пробачень". Все тільки починається!!!! Дякуємо усім партнерам нашої команди. Дякуємо, без вас ніяк!" - поділився радісною звісткою гуморист.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда "Ні обіцянок, ні пробачень" з Волині пройшла у сезон київської "Ліги сміху".Про це у Facebook повідомив капітан команди"Ми в сезоні Киевская Лига Смеха. Дякуємо Валіку Міхієнко - наш тренер) Дякую нашій новій команді "Ні обіцянок, Ні пробачень". Все тільки починається!!!! Дякуємо усім партнерам нашої команди. Дякуємо, без вас ніяк!" - поділився радісною звісткою гуморист.

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