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Волинські коміки пройшли у «Лігу сміху»

Волинські коміки пройшли у «Лігу сміху»
Команда "Ні обіцянок, ні пробачень" з Волині пройшла у сезон київської "Ліги сміху".

Про це у Facebook повідомив капітан команди Назар Пащук.

"Ми в сезоні Киевская Лига Смеха. Дякуємо Валіку Міхієнко - наш тренер) Дякую нашій новій команді "Ні обіцянок, Ні пробачень". Все тільки починається!!!! Дякуємо усім партнерам нашої команди. Дякуємо, без вас ніяк!" - поділився радісною звісткою гуморист.

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Теги: Ліга сміху, Волинь, Назар Пащук, Київ
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