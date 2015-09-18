Шахрайка «зняла порчу» за 5 мільйонів гривень





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Згідно з повідомленням, 51-річна жінка з Кіровоградської області, в листопаді 2018 року, шахрайським шляхом, під приводом “зняття порчі” з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-ми річної жительки Вінниці. Загальна сума вкраденого складає майже 5 мільйонів гривень.



Зазначимо, що згідно з Кримінальним Кодексом України за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть шахрайку, яка під приводом "зняття порчі" викрала майже 5 мільйонів гривень.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.Згідно з повідомленням, 51-річна жінка з Кіровоградської області, в листопаді 2018 року, шахрайським шляхом, під приводом “зняття порчі” з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-ми річної жительки Вінниці. Загальна сума вкраденого складає майже 5 мільйонів гривень.Зазначимо, що згідно з Кримінальним Кодексом України за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

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