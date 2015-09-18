Шахрайка «зняла порчу» за 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:24
Судитимуть шахрайку, яка під приводом "зняття порчі" викрала майже 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно з повідомленням, 51-річна жінка з Кіровоградської області, в листопаді 2018 року, шахрайським шляхом, під приводом “зняття порчі” з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-ми річної жительки Вінниці. Загальна сума вкраденого складає майже 5 мільйонів гривень.
Зазначимо, що згідно з Кримінальним Кодексом України за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно з повідомленням, 51-річна жінка з Кіровоградської області, в листопаді 2018 року, шахрайським шляхом, під приводом “зняття порчі” з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-ми річної жительки Вінниці. Загальна сума вкраденого складає майже 5 мільйонів гривень.
Зазначимо, що згідно з Кримінальним Кодексом України за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
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