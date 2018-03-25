Реформи, освіта, транспорт: в ОТГ на Волині прозвітувався голова

Сергій Гарбарук прозвітував перед жителями громади про результати роботи у 2018 році.



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Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і перед відповідною радою. Тому протягом лютого 2019 року відбувся звіт Сергія Гарбарука, очільника Голобської селищної ради, і старост перед жителями населених пунктів об'єднаної територіальної громади.



У Голобах звіт відбувся 1 березня.



Зазначається, що основні питання, які турбували жителів сіл громади під час зустрічі, це впровадження медичної реформи, подальша діяльність шкіл І ступенів, графік роботи маршрутних автобусів та інші.



Цікавою для присутніх була інформація про демографічну ситуацію: станом на 1 січня 2019 року в громаді проживають 8422 мешканці, у 2018 році народилося 70 діток, а померло 132 особи. Зареєстровали 22 шлюби.



Селищний голова нагадав, що на території селищної ради знаходяться і функціонують психоневрологічний інтернат, будинок мистецтв, 12 закладів культури клубного типу, публічна бібліотека, до складу якої входять 6 бібліотечних пунктів, Громадська організація «Ветеранська організація Голобської ОТГ», районна лікарня, поліклініка, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Центр надання соціальних послуг, Центр надання адміністративних послуг, 2 аптеки та 1 аптечний кіоск, ветеринарна дільниця та аптека, поштове відділення, дільниця Ковельської філії ПАТ «Волиньобленерго», Голобська дільниця СЛАТ «Тур», ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», ПП «Пікет», Голобське споживче товариство, ринок ВКП «Каскад», 7 кафе-барів, ресторан «Полісся», 5 перукарень, МП «Будагрооснастка», «Волинська тарна компанія», 54 установи торгівлі, 58 приватних підприємців, 7 сільськогосподарських товариств, 14 фермерських господарств.



Сергій Володимирович відзначив, що у 2018 році громада отримала у бюджет більше доходу, ніж очікувала. Дохід до бюджету склав 55,56 мільйони гривень, що становить 102,6 % до планових показників. Зокрема, власні надходження складають 18,1 мільйонів гривень – 108,15 % до прогнозних показників надходжень до місцевого бюджету.



«Левову частку власних доходів складає податок на доходи фізичних осіб – 53,4 % всіх власних надходжень або 9,67 мільйонів гривень. Значну частину власних надходжень складає земельний податок – 19,8 % – 3,38 мільйонів гривень (земельний податок з юридичних осіб – 217 тисяч 821 гривень, орендна плата з юридичних осіб – 2,96 мільйонів гривень, земельний податок з фізичних осіб – 247 тисяч гривень, орендна плата з фізичних осіб – 152 тисяч гривень). Доходи єдиного податку складають 11,5 % власних надходжень або 2 мільйони 74 тисяч 713 гривень (з юридичних осіб – 2 тисяч 540 гривень, з фізичних осіб – 997 тисяч 740 гривень, з сільськогосподарських виробників – 1 мільйон 74 тисяч 433 гривень). Надходження акцизного збору складають 5,9 % власних надходжень або 1 мільйон 63 тисяч 725 гривень (пальне – 404 тисяч 335 гривень, акцизний податок з реалізації об’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 659 тисяяч 390 гривень). Дохід від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки складає 0,70% від власних надходжень або 126 тисяч 31 гривню. Адміністративні штрафи складають 39 тисяч 172 гривень. Надходження від плати за надання інших адміністративних послуг складає 459 тисяч 286 гривень (в тому числі за видачу дозволів 427 тисяч 23 гривень та інші адміністративні послуги – 32 263 гривень), адміністрований збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складає 81 тисяч 250 гривень (ЦНАП). Ось так виросли наші власні доходи за ці роки», – прозвітувавв селищний голова Сергій Гарбарук.



Аналізуючи видатки бюджету, голова громади детальніше зупинився на реалізованих проектах: реконструкція стадіону «Дружба», реконструкція (тепломодернізація) шкіл в Голобах, Бруховичах та селі Поповичі, капітальні ремонти покриття доріг у селищі Голоби, селах Старий Мосир, Поповичі, капітальні ремонти вуличного освітлення у селах Старий Мосир, Діброва, будівництво вуличного освітлення на вулиці Вокзальна в селищі Голоби. За кошти Державного дорожнього фонду зробили капітальні ремонти центральної вулиці у селі Жмудче, дороги села Майдан, дороги від траси Луцьк-Ковель до села Старий Мосир.



Селищний голова зазначив, що чимало зробили, але ще більше належить зробити.



«Переконаний, що лише спільно ми зможемо забезпечити стабільність та процвітання Голобської об’єднаної територіальної громади! Миру нам, взаєморозуміння, мудрості та злагоди!», – сказав на закінчення звіту Сергій Гарбарук.



Посадовець відповів на запитання присутніх та прокоментував скарги на функціонування пункту «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».



Голова Ковельської районної державної адміністрації Віктор Козак висловив вдячність громаді за внесок кожного жителя у підтримку воїнів, які захищають наші інтереси на сході України, детальніше зупинився на структурі держави після децентралізації та розповів про плани підтримки галузі охорони здоров'я на рівні району. Відзначивши, які зміни відбулися в об'єднаних громадах за останні роки, Віктор Теодосійович завершив виступ пропозицією не зважаючи ні на які обставини залишатися добрими людьми.





Щиро порадів здобуткам і можливостям Голобської громади й Андрій Броїло, голова Ковельської районної ради. Андрій Петрович зауважив, що тільки в демократичній державі можливий діалог та спілкування між жителями та представниками влади різного рівня у такому форматі, у якому пройшов захід та побажавши присутнім здоров'я, запевнив: «Знаю, що ваша громада буде мудрою, послідовною, а українська держава буде українською по-справжньому».



Депутат районної ради Ольга Чепенюк, медичний працівник, надала свій коментар щодо ходу реформи в медицині.



На завершення заходу Голобський селищний голова подякував присутнім за підтримку та активну громадянську позицію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Голобської ОТГпрозвітував перед жителями громади про результати роботи у 2018 році.Про це повідомляє Район.Ковель з посиланням на сайт Голобської громади.Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і перед відповідною радою. Тому протягом лютого 2019 року відбувся звіт Сергія Гарбарука, очільника Голобської селищної ради, і старост перед жителями населених пунктів об'єднаної територіальної громади.У Голобах звіт відбувся 1 березня.Зазначається, що основні питання, які турбували жителів сіл громади під час зустрічі, це впровадження медичної реформи, подальша діяльність шкіл І ступенів, графік роботи маршрутних автобусів та інші.Цікавою для присутніх була інформація про демографічну ситуацію: станом на 1 січня 2019 року в громаді проживають 8422 мешканці, у 2018 році народилося 70 діток, а померло 132 особи. Зареєстровали 22 шлюби.Селищний голова нагадав, що на території селищної ради знаходяться і функціонують психоневрологічний інтернат, будинок мистецтв, 12 закладів культури клубного типу, публічна бібліотека, до складу якої входять 6 бібліотечних пунктів, Громадська організація «Ветеранська організація Голобської ОТГ», районна лікарня, поліклініка, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Центр надання соціальних послуг, Центр надання адміністративних послуг, 2 аптеки та 1 аптечний кіоск, ветеринарна дільниця та аптека, поштове відділення, дільниця Ковельської філії ПАТ «Волиньобленерго», Голобська дільниця СЛАТ «Тур», ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», ПП «Пікет», Голобське споживче товариство, ринок ВКП «Каскад», 7 кафе-барів, ресторан «Полісся», 5 перукарень, МП «Будагрооснастка», «Волинська тарна компанія», 54 установи торгівлі, 58 приватних підприємців, 7 сільськогосподарських товариств, 14 фермерських господарств.Сергій Володимирович відзначив, що у 2018 році громада отримала у бюджет більше доходу, ніж очікувала. Дохід до бюджету склав 55,56 мільйони гривень, що становить 102,6 % до планових показників. Зокрема, власні надходження складають 18,1 мільйонів гривень – 108,15 % до прогнозних показників надходжень до місцевого бюджету.«Левову частку власних доходів складає податок на доходи фізичних осіб – 53,4 % всіх власних надходжень або 9,67 мільйонів гривень. Значну частину власних надходжень складає земельний податок – 19,8 % – 3,38 мільйонів гривень (земельний податок з юридичних осіб – 217 тисяч 821 гривень, орендна плата з юридичних осіб – 2,96 мільйонів гривень, земельний податок з фізичних осіб – 247 тисяч гривень, орендна плата з фізичних осіб – 152 тисяч гривень). Доходи єдиного податку складають 11,5 % власних надходжень або 2 мільйони 74 тисяч 713 гривень (з юридичних осіб – 2 тисяч 540 гривень, з фізичних осіб – 997 тисяч 740 гривень, з сільськогосподарських виробників – 1 мільйон 74 тисяч 433 гривень). Надходження акцизного збору складають 5,9 % власних надходжень або 1 мільйон 63 тисяч 725 гривень (пальне – 404 тисяч 335 гривень, акцизний податок з реалізації об’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 659 тисяяч 390 гривень). Дохід від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки складає 0,70% від власних надходжень або 126 тисяч 31 гривню. Адміністративні штрафи складають 39 тисяч 172 гривень. Надходження від плати за надання інших адміністративних послуг складає 459 тисяч 286 гривень (в тому числі за видачу дозволів 427 тисяч 23 гривень та інші адміністративні послуги – 32 263 гривень), адміністрований збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складає 81 тисяч 250 гривень (ЦНАП). Ось так виросли наші власні доходи за ці роки», – прозвітувавв селищний голова Сергій Гарбарук.Аналізуючи видатки бюджету, голова громади детальніше зупинився на реалізованих проектах: реконструкція стадіону «Дружба», реконструкція (тепломодернізація) шкіл в Голобах, Бруховичах та селі Поповичі, капітальні ремонти покриття доріг у селищі Голоби, селах Старий Мосир, Поповичі, капітальні ремонти вуличного освітлення у селах Старий Мосир, Діброва, будівництво вуличного освітлення на вулиці Вокзальна в селищі Голоби. За кошти Державного дорожнього фонду зробили капітальні ремонти центральної вулиці у селі Жмудче, дороги села Майдан, дороги від траси Луцьк-Ковель до села Старий Мосир.Селищний голова зазначив, що чимало зробили, але ще більше належить зробити.«Переконаний, що лише спільно ми зможемо забезпечити стабільність та процвітання Голобської об’єднаної територіальної громади! Миру нам, взаєморозуміння, мудрості та злагоди!», – сказав на закінчення звіту Сергій Гарбарук.Посадовець відповів на запитання присутніх та прокоментував скарги на функціонування пункту «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».Голова Ковельської районної державної адміністрації Віктор Козак висловив вдячність громаді за внесок кожного жителя у підтримку воїнів, які захищають наші інтереси на сході України, детальніше зупинився на структурі держави після децентралізації та розповів про плани підтримки галузі охорони здоров'я на рівні району. Відзначивши, які зміни відбулися в об'єднаних громадах за останні роки, Віктор Теодосійович завершив виступ пропозицією не зважаючи ні на які обставини залишатися добрими людьми.Щиро порадів здобуткам і можливостям Голобської громади й Андрій Броїло, голова Ковельської районної ради. Андрій Петрович зауважив, що тільки в демократичній державі можливий діалог та спілкування між жителями та представниками влади різного рівня у такому форматі, у якому пройшов захід та побажавши присутнім здоров'я, запевнив: «Знаю, що ваша громада буде мудрою, послідовною, а українська держава буде українською по-справжньому».Депутат районної ради, медичний працівник, надала свій коментар щодо ходу реформи в медицині.На завершення заходу Голобський селищний голова подякував присутнім за підтримку та активну громадянську позицію.

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