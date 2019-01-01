У «Ring Coffee» з’явилися панкейки. ФОТО*
Сьогодні, 12:40
В "Промені" відтепер лучани смакуватимуть ситними панкейками.
У Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», оновлення в меню.
Заклад пропонує лучанам спробувати панкейки – традиційну страву північної Америки, також популярну в Канаді та США.
Дев’ять позицій (серед яких солоні та солодкі страви) зі смачними додатками: сезонними ягодами, фруктами, лососем, ковбасками та іншими компонентами.
Серед цікавих поєднань панкейки з маринованою грушею та сиром Дор Блю, а також пропозиція для вегетаріанців з овочами гриль, шпарагівкою, гуакамоле та бальзамічним соусами.
Любителям звичних страв пропонують панкейки з ковбасками, лососем, бананом, шоколадом та іншими додатками.
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У Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», оновлення в меню.
Заклад пропонує лучанам спробувати панкейки – традиційну страву північної Америки, також популярну в Канаді та США.
Дев’ять позицій (серед яких солоні та солодкі страви) зі смачними додатками: сезонними ягодами, фруктами, лососем, ковбасками та іншими компонентами.
Серед цікавих поєднань панкейки з маринованою грушею та сиром Дор Блю, а також пропозиція для вегетаріанців з овочами гриль, шпарагівкою, гуакамоле та бальзамічним соусами.
Любителям звичних страв пропонують панкейки з ковбасками, лососем, бананом, шоколадом та іншими додатками.
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