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У «Ring Coffee» з’явилися панкейки. ФОТО*

У «Ring Coffee» з’явилися панкейки. ФОТО*
В "Промені" відтепер лучани смакуватимуть ситними панкейками.

У Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», оновлення в меню.

Заклад пропонує лучанам спробувати панкейки – традиційну страву північної Америки, також популярну в Канаді та США.

Дев’ять позицій (серед яких солоні та солодкі страви) зі смачними додатками: сезонними ягодами, фруктами, лососем, ковбасками та іншими компонентами.

Серед цікавих поєднань панкейки з маринованою грушею та сиром Дор Блю, а також пропозиція для вегетаріанців з овочами гриль, шпарагівкою, гуакамоле та бальзамічним соусами.

Любителям звичних страв пропонують панкейки з ковбасками, лососем, бананом, шоколадом та іншими додатками.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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