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У MONATIKа не залишилося місць в команді на «Голосі країни»

У MONATIKа не залишилося місць в команді на «Голосі країни»
Тренер з Волині добрав ще одну учасницю і закрив набір до своєї команди.

Про це повідомляє прес-службі 1+1.

У шостому ефірі сліпих прослуховувань Голосу країни-9 екстра-місце у команді MONATIKa зайняла амбіційна виконавиця, яка приїхала на сліпі прослуховування, не зважаючи на травму ноги.

Вікторія Олійник

Дівчина 19 років, а вона вже прийшла на проект за перемогою. У майбутньому хоче привезти в Україну Євробачення. Коли в пісенному конкурсі перемогла Джамала, Вікторія подумала: «Вау, я теж хочу!».

Ще більше її надихнула переможниця Євробачення-2018 Нетта. Дівчина мріє бути українською Неттою. Тому почала шлях на Голосі з хіта своєї улюблениці Toy.


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Теги: Монатік, Голос країни, музика
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