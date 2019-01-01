У MONATIKа не залишилося місць в команді на «Голосі країни»





Про це повідомляє прес-службі



У шостому ефірі сліпих прослуховувань Голосу країни-9 екстра-місце у команді MONATIKa зайняла амбіційна виконавиця, яка приїхала на сліпі прослуховування, не зважаючи на травму ноги.



Вікторія Олійник



Дівчина 19 років, а вона вже прийшла на проект за перемогою. У майбутньому хоче привезти в Україну Євробачення. Коли в пісенному конкурсі перемогла Джамала, Вікторія подумала: «Вау, я теж хочу!».



Ще більше її надихнула переможниця Євробачення-2018 Нетта. Дівчина мріє бути українською Неттою. Тому почала шлях на Голосі з хіта своєї улюблениці Toy.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренер з Волині добрав ще одну учасницю і закрив набір до своєї команди.Про це повідомляє прес-службі 1+1 У шостому ефірі сліпих прослуховувань Голосу країни-9 екстра-місце у команді MONATIKa зайняла амбіційна виконавиця, яка приїхала на сліпі прослуховування, не зважаючи на травму ноги.Дівчина 19 років, а вона вже прийшла на проект за перемогою. У майбутньому хоче привезти в Україну Євробачення. Коли в пісенному конкурсі перемогла Джамала, Вікторія подумала: «Вау, я теж хочу!».Ще більше її надихнула переможниця Євробачення-2018 Нетта. Дівчина мріє бути українською Неттою. Тому почала шлях на Голосі з хіта своєї улюблениці Toy.

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