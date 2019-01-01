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ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень

ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Серед вакансій, наявних на Волині, – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.

Натомість пропонуємо інформацію Волинського обласного центру зайнятості щодо ТОП-5 високооплачуваних вакансій, за які пропонують від 15 до 20 тисяч гривень зарплати.

Водій автотранспортних засобів: зарплата – 20 000 грн.

ТОВ "КАРГОТРАНС - СЕРВІС" шукає в свою команду водія для перевезення вантажів по Україні та Європі. Обов’язковою вимогою є наявність водійських прав категорії Е, наявність закордонного паспорта та досвіду роботи.

Завдання та обов’язки: управління вантажним автомобілем. Заправлення автомобіля паливом, мастильними матеріалами і охолоджуючою рідиною. Оформлення дорожніх документів. Перевірка технічного стану і приймання автомобіля перед виїздом на лінію. Подача автомобілія під навантаження вантажів, а також під розвантаження вантажів. Контроль за правильністю навантаження, розміщення і закріплення вантажу. Усунення незначних експлуатаційних несправностей рухомого складу, які виникли під час роботи і не потребують розбирання.

Головний інженер: зарплата – 15 000 грн.

ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" в смт. Колках Маневицького району шукають головного інженера для організації роботи господарського відділу, відділу технічного обслуговування з метою забезпечення технічної готовності рухомого та нерухомого складу підприємства та несе відповідальність за результати діяльності відділу технічного обслуговування.

Вимоги до кандидата: вища освіта, спеціальність прикладна механіка, кваліфікація інженер, досвід роботи та наявність попереднього медичного огляду. Роботодавець окрім гідної заробітної плати відшкодовує транспортні витрати.

Головний агроном: зарплата – 15 000 грн.

ТЗОВ "ГОРОДИЩЕ" шукає кандидата на заміщення вакантної посади головного агронома. Зарплата висока, а відповідно і вимоги теж. Знання та вміння: розробляти і впроваджувати агротехнічні та організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунту, зміцнення зернового господарства, створення міцної кормової бази для тваринництва; на підставі вивчення біологічних особливостей вирощуваних культур, сортів, властивостей ґрунту, кліматичних умов розробляти та впроваджувати системи сівозмін, захисту ґрунту від ерозій, його обробітку, застосування добрив, захисту посівів від шкідників, хвороб і бур'янів.
Роботодавець надає в розпорядження службове авто, забезпечує житлом.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва: зарплата – 15 000 грн.

Одне із провідних агропідприємств Волині - ТОВ «Веселе-Агро» запрошує на роботу тракториста. Для виконання сільськогосподарських робіт відповідно до вимог агротехніки та агротехнології, технічного обслуговування та ремонту тракторів та агрегатів.

Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів: зарплата – 15 000 грн.

Приватний підприємець в місті Луцьку шукає техніка-технолога з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Вимоги до кандидата: досвід роботи з відсадною машиною, струнна різка, розробка нових рецептур печива. Роботодавець забезпечує харчуванням, житлом, відшкодовує витрати на транспорт.

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Теги: вакансії, Волинь, зарплата, ТОП, вибір редактора
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Коментарі 1
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Це хуйня, а не заплата. Еквівалент 500 доларів - це смішно. І ще називають "високою". Двірнику, який у мене прибирає двір, треба стільки платити. Як мінімум. Оці скоробогатьки, які пропонують такі зарплати, це разові презервативи, яких з певних причин у упущень забули простерилізувати. І І тоді можна почати все з чистого листка.
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