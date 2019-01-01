ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень

Серед вакансій, наявних на Волині, – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.Натомість пропонуємо інформацію Волинського обласного центру зайнятості щодо ТОП-5 високооплачуваних вакансій, за які пропонують від 15 до 20 тисяч гривень зарплати.ТОВ "КАРГОТРАНС - СЕРВІС" шукає в свою команду водія для перевезення вантажів по Україні та Європі. Обов’язковою вимогою є наявність водійських прав категорії Е, наявність закордонного паспорта та досвіду роботи.Завдання та обов’язки: управління вантажним автомобілем. Заправлення автомобіля паливом, мастильними матеріалами і охолоджуючою рідиною. Оформлення дорожніх документів. Перевірка технічного стану і приймання автомобіля перед виїздом на лінію. Подача автомобілія під навантаження вантажів, а також під розвантаження вантажів. Контроль за правильністю навантаження, розміщення і закріплення вантажу. Усунення незначних експлуатаційних несправностей рухомого складу, які виникли під час роботи і не потребують розбирання.ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" в смт. Колках Маневицького району шукають головного інженера для організації роботи господарського відділу, відділу технічного обслуговування з метою забезпечення технічної готовності рухомого та нерухомого складу підприємства та несе відповідальність за результати діяльності відділу технічного обслуговування.Вимоги до кандидата: вища освіта, спеціальність прикладна механіка, кваліфікація інженер, досвід роботи та наявність попереднього медичного огляду. Роботодавець окрім гідної заробітної плати відшкодовує транспортні витрати.ТЗОВ "ГОРОДИЩЕ" шукає кандидата на заміщення вакантної посади головного агронома. Зарплата висока, а відповідно і вимоги теж. Знання та вміння: розробляти і впроваджувати агротехнічні та організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунту, зміцнення зернового господарства, створення міцної кормової бази для тваринництва; на підставі вивчення біологічних особливостей вирощуваних культур, сортів, властивостей ґрунту, кліматичних умов розробляти та впроваджувати системи сівозмін, захисту ґрунту від ерозій, його обробітку, застосування добрив, захисту посівів від шкідників, хвороб і бур'янів.Роботодавець надає в розпорядження службове авто, забезпечує житлом.Одне із провідних агропідприємств Волині - ТОВ «Веселе-Агро» запрошує на роботу тракториста. Для виконання сільськогосподарських робіт відповідно до вимог агротехніки та агротехнології, технічного обслуговування та ремонту тракторів та агрегатів.Приватний підприємець в місті Луцьку шукає техніка-технолога з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Вимоги до кандидата: досвід роботи з відсадною машиною, струнна різка, розробка нових рецептур печива. Роботодавець забезпечує харчуванням, житлом, відшкодовує витрати на транспорт.