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Порошенко звільнив Гладковського

Порошенко звільнив Гладковського
Президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це Глава держави повідомив під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку в ході робочої поїздки до Миколаївської області, - йдеться на офіційному сайті Президента України.

«Хочу чесно і прямо сказати про одну річ. Як ви знаєте, минулого тижня було журналістське розслідування, що базувалося на витоку (інформації – ред.) з правоохоронних органів, щодо можливих зловживань в сфері оборонних закупівель. І воно викликало великий суспільний резонанс. Суспільство хоче і має право знати правду. Всі хочуть знати правду. І я як Президент теж хочу знати правду. Тому зараз будуть створені для цього всі необхідні умови», - зазначив Петро Порошенко.

«Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його знято й з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», - повідомив Президент.

Петро Порошенко зауважив: «Президент звісно, не суд, і я не є суддею. І моя заява точно не є вироком. Але моє завдання, обов’язок, якщо хочете – створити такі умови, щоби люди повірили в чесність та неупередженість об’єктивного розслідування. Щоби кожен міг переконатися, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена вина, не рятують ні посада, ні зв’язки, ні прізвища, ані давнє знайомство з Президентом».

Президент також повідомив, що має намір обговорити питання проведення максимально об’єктивного та всебічного розслідування з керівництвом Національного антикорупційного бюро.

«За кілька років жодного разу я не дозволив собі звертатися до керівництва Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з питань якогось конкретного розслідування. Жодного разу, за всі роки існування (цих структур – ред.). Сьогодні я це роблю вперше. Таке моє друге рішення», - зауважив він.

Глава держави сказав: «Публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити усі крапки над і. Якщо хто винен – до відповідальності. Хто сумлінно працював на зміцнення обороноздатності – тим дати змогу захистити своє чесне ім’я. Увечері планую переговорити телефоном з керівництвом НАБУ».

Президент також наголосив, що НАБУ є новим антикорупційним органом, який має репутацію точно незалежного від української влади – ні від Президента, ні від Уряду, ні від Парламенту. «Він максимально деполітизований. І це дуже важливо для суспільної довіри до результатів розслідування», - зазначив Петро Порошенко.

Він нагадав, що у Верховній Раді також створено тимчасову слідчу комісію, яка займається вивченням цього питання. «Ми робимо все можливе, щоб це було під прискіпливою увагою громадськості і суспільства, максимально відповідало закону і вимогам антикорупційної політики», - сказав Глава держави

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Теги: Порошенко, Гладковський, звільнення
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