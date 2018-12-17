Машини, дерево, зерно: які товари експортують з Волині
Сьогодні, 13:12
У 2018 році обсяг експорту товарів становив 720,1 млн.дол. США, імпорту – 1368,3 млн.дол. Порівняно з 2017 роком експорт зріс на 4,5%, імпорт – на 2,5%.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Зовнішньоторговельні операції область здійснювала із партнерами з 109 країн світу, експортували товари у 96 країн, а імпортували – із 85.
Важливою складовою економічного розвитку Волині є торгівля з країнами Євросоюзу (ЄС). До них експортовано товарів на 571,2 млн.дол. (79,3% загального обсягу), імпортовано – на 805,7 млн.дол. (58,9%).
Найвагоміші експортно-імпортні операції серед країн-членів ЄС здійснювались з Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Нідерландами та Литвою, серед інших країн світу – з Білоруссю, Російською Федерацією.
Основу товарної структури експорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини, меблі, насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, живі тварини; продукти тваринного походження.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Зовнішньоторговельні операції область здійснювала із партнерами з 109 країн світу, експортували товари у 96 країн, а імпортували – із 85.
Важливою складовою економічного розвитку Волині є торгівля з країнами Євросоюзу (ЄС). До них експортовано товарів на 571,2 млн.дол. (79,3% загального обсягу), імпортовано – на 805,7 млн.дол. (58,9%).
Найвагоміші експортно-імпортні операції серед країн-членів ЄС здійснювались з Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Нідерландами та Литвою, серед інших країн світу – з Білоруссю, Російською Федерацією.
Основу товарної структури експорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини, меблі, насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, живі тварини; продукти тваринного походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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