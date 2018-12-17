вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Машини, дерево, зерно: які товари експортують з Волині

Машини, дерево, зерно: які товари експортують з Волині
У 2018 році обсяг експорту товарів становив 720,1 млн.дол. США, імпорту – 1368,3 млн.дол. Порівняно з 2017 роком експорт зріс на 4,5%, імпорт – на 2,5%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Зовнішньоторговельні операції область здійснювала із партнерами з 109 країн світу, експортували товари у 96 країн, а імпортували – із 85.

Важливою складовою економічного розвитку Волині є торгівля з країнами Євросоюзу (ЄС). До них експортовано товарів на 571,2 млн.дол. (79,3% загального обсягу), імпортовано – на 805,7 млн.дол. (58,9%).

Найвагоміші експортно-імпортні операції серед країн-членів ЄС здійснювались з Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Нідерландами та Литвою, серед інших країн світу – з Білоруссю, Російською Федерацією.

Основу товарної структури експорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини, меблі, насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, живі тварини; продукти тваринного походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: експорт, товари, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Стало відомо, хто може стати новим директором луцького ПУМу
Сьогодні, 13:27
У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Машини, дерево, зерно: які товари експортують з Волині
Сьогодні, 13:12
Порошенко звільнив Гладковського
Сьогодні, 13:05
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини
17 грудень, 2018, 19:31
Які волинські товари продають іншим країнам. ПЕРЕЛІК Які волинські товари продають іншим країнам. ПЕРЕЛІК
15 серпень, 2018, 18:49
Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів
17 липень, 2018, 19:36
Росія – у топі країн, з якими торгує Волинська область Росія – у топі країн, з якими торгує Волинська область
15 лютий, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє п'яних, дев'ять побитих і 10 новонароджених: як минув тиждень у волинській лікарні
Сьогодні, 13:51
 0
Стало відомо, хто може стати новим директором луцького ПУМу
Сьогодні, 13:27
 0
У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
Машини, дерево, зерно: які товари експортують з Волині
Сьогодні, 13:12
 0
Порошенко звільнив Гладковського
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8