Де на Волині будуються найактивніше
Сьогодні, 18:16
У 2018р. прийнято в експлуатацію 371,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 20,4% більше порівняно з 2017р.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
У розрахунку на 1000 осіб в середньому припадало 359 м2 загальної площі введеного житла (в Україні – 206 м2). За цим показником Волинь посіла 3 місце в державі.
Найбільше розбудовувалась приміська територія обласного центру.
Так, за площею прийнятого житла першість належала Луцькому району – 29,7% загальнообласного показника. Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Липини (19,0% районного обсягу), Струмівка (11,2%), Рованці (9,8%), Боратин (8,7%), Підгайці (8,1%). Тут в основному будувалися котеджі та будинки садибного типу.
Друге місце за обсягами прийнятого житла посіло м.Луцьк, де переважало будівництво багатоквартирних будинків (85,3% міського обсягу).
Збільшення обсягів житлового будівництва спостерігалось у всіх районах та містах, крім м.Нововолинська, Ківерцівського та Любомльського районів.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
У розрахунку на 1000 осіб в середньому припадало 359 м2 загальної площі введеного житла (в Україні – 206 м2). За цим показником Волинь посіла 3 місце в державі.
Найбільше розбудовувалась приміська територія обласного центру.
Так, за площею прийнятого житла першість належала Луцькому району – 29,7% загальнообласного показника. Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Липини (19,0% районного обсягу), Струмівка (11,2%), Рованці (9,8%), Боратин (8,7%), Підгайці (8,1%). Тут в основному будувалися котеджі та будинки садибного типу.
Друге місце за обсягами прийнятого житла посіло м.Луцьк, де переважало будівництво багатоквартирних будинків (85,3% міського обсягу).
Збільшення обсягів житлового будівництва спостерігалось у всіх районах та містах, крім м.Нововолинська, Ківерцівського та Любомльського районів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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