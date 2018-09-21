Де на Волині будуються найактивніше

У 2018р. прийнято в експлуатацію 371,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 20,4% більше порівняно з 2017р.Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.У розрахунку на 1000 осіб в середньому припадало 359 м2 загальної площі введеного житла (в Україні – 206 м2). За цим показником Волинь посіла 3 місце в державі.Найбільше розбудовувалась приміська територія обласного центру.Так, за площею прийнятого житла першість належала Луцькому району – 29,7% загальнообласного показника. Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Липини (19,0% районного обсягу), Струмівка (11,2%), Рованці (9,8%), Боратин (8,7%), Підгайці (8,1%). Тут в основному будувалися котеджі та будинки садибного типу.Друге місце за обсягами прийнятого житла посіло м.Луцьк, де переважало будівництво багатоквартирних будинків (85,3% міського обсягу).Збільшення обсягів житлового будівництва спостерігалось у всіх районах та містах, крім м.Нововолинська, Ківерцівського та Любомльського районів.