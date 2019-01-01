Троє п'яних, дев'ять побитих і 10 новонароджених: як минув тиждень у волинській лікарні

У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні з 25 лютого по 3 березня звернулося 262 особи (у тому числі 82 дитини).Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу у Facebook.Так, за цей час госпіталізували всього 182 людини, в тому числі:• з інфарктом міокарда 1• з гострим порушенням мозкового кровообігу 4• з алкогольною інтоксикацією 3• госпіталізовано з травмами різного характеру 10У приймальному відділення надали медичну допомогу 116 хворим (в тому числі 63 дітям).Доставили також 9 хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру і провели 1 освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 10 пологів, в результаті яких народилося 10 дітей. З них - 5 хлопчиків та 5 дівчаток. А ще в лікарні провели 48 операцій, з них 4 екстрених.В поліклініці провели 13 операцій, надали медичну допомогу 22 особам з невиробничими та побутовими травмами та1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.