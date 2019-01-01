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Троє п'яних, дев'ять побитих і 10 новонароджених: як минув тиждень у волинській лікарні

Троє п'яних, дев'ять побитих і 10 новонароджених: як минув тиждень у волинській лікарні
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні з 25 лютого по 3 березня звернулося 262 особи (у тому числі 82 дитини).

Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу у Facebook.

Так, за цей час госпіталізували всього 182 людини, в тому числі:
• з інфарктом міокарда 1
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 4
• з алкогольною інтоксикацією 3
• госпіталізовано з травмами різного характеру 10

У приймальному відділення надали медичну допомогу 116 хворим (в тому числі 63 дітям).

Доставили також 9 хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру і провели 1 освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 10 пологів, в результаті яких народилося 10 дітей. З них - 5 хлопчиків та 5 дівчаток. А ще в лікарні провели 48 операцій, з них 4 екстрених.

В поліклініці провели 13 операцій, надали медичну допомогу 22 особам з невиробничими та побутовими травмами та
1 потерпілому з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

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Теги: лікарня, медицина
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