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У перший день весни в Ковелі невідомі підпалили кіоск

У перший день весни в Ковелі невідомі підпалили кіоск
У Ковелі на вулиці Театральній, де знаходиться квітковий ринок, підпалили кіоск.

Про цю та інші пожежі повідомив 4 березня на щотижневій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель.

«Минула неділя у нас була насичена пожежами, на жаль», – доповів Юрій Михайлович.

За словами Юрія Дідковського, в перший день весни пожежа трапилася у Ковелі на вулиці Театральній, 2 – в металевому кіоску, розміром чотири на п’ять метрів (за цією адресою знаходиться квітковий ринок).

«Причина – підпал», – заявив він.

У садівничому масиві «Дружба» через необережне поводження з вогнем невстановленої особи загорівся дачний будинок, у масиві «Калина» горіли дві господарські споруди, а на вулиці Фестивальній – одна споруда. У районі вулиці 40 років Перемоги вогонь знищив півгектара сухостою. У всіх випадках – люди не постраждали.

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Теги: пожежа, Ковель
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