У перший день весни в Ковелі невідомі підпалили кіоск





Про цю та інші пожежі повідомив 4 березня на щотижневій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише



«Минула неділя у нас була насичена пожежами, на жаль», – доповів Юрій Михайлович.



За словами Юрія Дідковського, в перший день весни пожежа трапилася у Ковелі на вулиці Театральній, 2 – в металевому кіоску, розміром чотири на п’ять метрів (за цією адресою знаходиться квітковий ринок).



«Причина – підпал», – заявив він.



У садівничому масиві «Дружба» через необережне поводження з вогнем невстановленої особи загорівся дачний будинок, у масиві «Калина» горіли дві господарські споруди, а на вулиці Фестивальній – одна споруда. У районі вулиці 40 років Перемоги вогонь знищив півгектара сухостою. У всіх випадках – люди не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Театральній, де знаходиться квітковий ринок, підпалили кіоск.Про цю та інші пожежі повідомив 4 березня на щотижневій апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки, - пише Район.Ковель «Минула неділя у нас була насичена пожежами, на жаль», – доповів Юрій Михайлович.За словами Юрія Дідковського, в перший день весни пожежа трапилася у Ковелі на вулиці Театральній, 2 – в металевому кіоску, розміром чотири на п’ять метрів (за цією адресою знаходиться квітковий ринок).«Причина – підпал», – заявив він.У садівничому масиві «Дружба» через необережне поводження з вогнем невстановленої особи загорівся дачний будинок, у масиві «Калина» горіли дві господарські споруди, а на вулиці Фестивальній – одна споруда. У районі вулиці 40 років Перемоги вогонь знищив півгектара сухостою. У всіх випадках – люди не постраждали.

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