Помер вокаліст гурту The Prodigy





За повідомленням видання The Sun музиканта знайшли мертвим у власному будинку у британському графстві Ессекс сьогодні вранці, - пише



За словами представників поліції, смерть музиканта не вважається підозрілою.



"Нас викликали через побоювання за добробут людини о 8.10 в понеділок. І, на жаль, 49-річний чоловік був оголошеним мертвим на місці події. Його найближчі родичі були поінформовані. Смерть не розглядається як підозріла, і для слідчого буде підготовлено відповідна справа", - йдеться у заяві представників поліції.



Зауважимо, наприкінці 1980-х років Кіт Флінт вперше зустрівся з діджеєм Ліамом Гоулеттом після чого 1990 року утворився легендарний колектив - The Prodigy.



Від самого початку, у гурті Флінт був просто танцюристом, але 1996 року вперше проявив себе як вокаліст у синглі "Firestarter".



Нагадаємо, позаминулого року легендарний гурт The Prodigy відвідав столицю України в рамках фестивалю Atlas Weekend. Також варто зазначити, що музиканти були зазначені як хедлайнери цьогорічного музичного фестивалю UPark, тепер не ясно чи відбудеться довгоочікуваний виступ гурту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соліст гурту The Prodigy Кіт Флінт помер на 50 році життя.За повідомленням видання The Sun музиканта знайшли мертвим у власному будинку у британському графстві Ессекс сьогодні вранці, - пише ТСН За словами представників поліції, смерть музиканта не вважається підозрілою."Нас викликали через побоювання за добробут людини о 8.10 в понеділок. І, на жаль, 49-річний чоловік був оголошеним мертвим на місці події. Його найближчі родичі були поінформовані. Смерть не розглядається як підозріла, і для слідчого буде підготовлено відповідна справа", - йдеться у заяві представників поліції.Зауважимо, наприкінці 1980-х років Кіт Флінт вперше зустрівся з діджеєм Ліамом Гоулеттом після чого 1990 року утворився легендарний колектив - The Prodigy.Від самого початку, у гурті Флінт був просто танцюристом, але 1996 року вперше проявив себе як вокаліст у синглі "Firestarter".Нагадаємо, позаминулого року легендарний гурт The Prodigy відвідав столицю України в рамках фестивалю Atlas Weekend. Також варто зазначити, що музиканти були зазначені як хедлайнери цьогорічного музичного фестивалю UPark, тепер не ясно чи відбудеться довгоочікуваний виступ гурту.

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