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Помер вокаліст гурту The Prodigy

Помер вокаліст гурту The Prodigy
Соліст гурту The Prodigy Кіт Флінт помер на 50 році життя.

За повідомленням видання The Sun музиканта знайшли мертвим у власному будинку у британському графстві Ессекс сьогодні вранці, - пише ТСН.

За словами представників поліції, смерть музиканта не вважається підозрілою.

"Нас викликали через побоювання за добробут людини о 8.10 в понеділок. І, на жаль, 49-річний чоловік був оголошеним мертвим на місці події. Його найближчі родичі були поінформовані. Смерть не розглядається як підозріла, і для слідчого буде підготовлено відповідна справа", - йдеться у заяві представників поліції.

Зауважимо, наприкінці 1980-х років Кіт Флінт вперше зустрівся з діджеєм Ліамом Гоулеттом після чого 1990 року утворився легендарний колектив - The Prodigy.

Від самого початку, у гурті Флінт був просто танцюристом, але 1996 року вперше проявив себе як вокаліст у синглі "Firestarter".

Нагадаємо, позаминулого року легендарний гурт The Prodigy відвідав столицю України в рамках фестивалю Atlas Weekend. Також варто зазначити, що музиканти були зазначені як хедлайнери цьогорічного музичного фестивалю UPark, тепер не ясно чи відбудеться довгоочікуваний виступ гурту.

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Теги: вокаліст, гурт, The Prodigy, Кіт Флінт
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