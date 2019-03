Помер вокаліст гурту The Prodigy

Соліст гурту The Prodigy Кіт Флінт помер на 50 році життя.За повідомленням видання The Sun музиканта знайшли мертвим у власному будинку у британському графстві Ессекс сьогодні вранці, - пише ТСН За словами представників поліції, смерть музиканта не вважається підозрілою."Нас викликали через побоювання за добробут людини о 8.10 в понеділок. І, на жаль, 49-річний чоловік був оголошеним мертвим на місці події. Його найближчі родичі були поінформовані. Смерть не розглядається як підозріла, і для слідчого буде підготовлено відповідна справа", - йдеться у заяві представників поліції.Зауважимо, наприкінці 1980-х років Кіт Флінт вперше зустрівся з діджеєм Ліамом Гоулеттом після чого 1990 року утворився легендарний колектив - The Prodigy.Від самого початку, у гурті Флінт був просто танцюристом, але 1996 року вперше проявив себе як вокаліст у синглі "Firestarter".Нагадаємо, позаминулого року легендарний гурт The Prodigy відвідав столицю України в рамках фестивалю Atlas Weekend. Також варто зазначити, що музиканти були зазначені як хедлайнери цьогорічного музичного фестивалю UPark, тепер не ясно чи відбудеться довгоочікуваний виступ гурту.