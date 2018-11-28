73-річний луцький професор виграв Кубок України з більярду





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Організувала турнір Федерація спортивного більярду України. В Лізі "Доктор наук v Професор" переможцем став професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Геннадій Бондаренко.



Цікаво, що володар Кубка виявився і найстаршим учасником змагань. Більярдом він займається вже понад півстоліття. У Луцьку Геннадій Бондаренко тренується в більярдному клубі "Жорж", що в торговельно-розважальному комплексі "Промінь". Допомагає йому досягати високих результатів і кий, виготовлений відомим майстром з Волині Іваном Ареванюком. Його киї вважаються одними з найкращих в Україні.



Наступний Кубок України "Наукова еліта" відбудеться цієї осені в Луцьку. Відзначимо, що місто над Стиром має хороші традиції в цьому елітному виді спорту.



Довідково:



Геннадій Бондаренко (* 19 січня 1946, смт Сатанів, нині Городоцького району Хмельницької області) — український історик, краєзнавець. Кандидат історичних наук (1981). Лауреат премії імені Дмитра Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців (1993). Професор кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки. Голова Волинського обласного товариства краєзнавців, член правління Національної спілки краєзнавців України.





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