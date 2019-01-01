З волинських боржників аліментів за два місяці стягнули понад 10 000 000 гривень
Сьогодні, 15:10
На Волині з початку року відділи Державної виконавчої служби уже стягнули з боржників аліментів понад 10 мільйонів гривень.
Про це у Facebook повідомив очільник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.
"Друзі! Продовжуємо нашу постійно діючу рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС .
Сьогодні нам приємно відзначити, що працівниками органів державної виконавчої служби Волинської області стягнуто 10 564 705 грн аліментів за два місяці 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Думаю, згодом ми покажемо ще кращі результати. Дякую своїм колегам за гарну роботу! Так тримати!" - похвалився посадовець.
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Про це у Facebook повідомив очільник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Антон Кустик.
"Друзі! Продовжуємо нашу постійно діючу рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС .
Сьогодні нам приємно відзначити, що працівниками органів державної виконавчої служби Волинської області стягнуто 10 564 705 грн аліментів за два місяці 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Думаю, згодом ми покажемо ще кращі результати. Дякую своїм колегам за гарну роботу! Так тримати!" - похвалився посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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