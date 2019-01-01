У Черкасах вбили бізнесмена
Сьогодні, 15:13
У Черкасах 4 березня о 10:30 у під'їзді житлового будинку знайшли мертвим із вогнепальними пораненнями бізнесмена Володимира Сотникова .
Про це Обозреватель повідомили власні джерела, уточнивши, що НП сталася в мікрорайоні Митниця. Обставини події та інші дані про потерпілого з'ясовуються.
Розшук зловмисника здійснюється за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".
Зазначимо, ім'я Сотникова пов'язують зі скандальними справами за фактом рейдерських захоплень земель.
Так, у 2018 році його люди намагалися захопити одну з агрофірм Городищенського району Черкаської області. Однак правоохоронці попередили захоплення і затримали 50 осіб. У них вилучили два пакети пістолетів, автомати, наркотики.
Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.
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Про це Обозреватель повідомили власні джерела, уточнивши, що НП сталася в мікрорайоні Митниця. Обставини події та інші дані про потерпілого з'ясовуються.
Розшук зловмисника здійснюється за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".
Зазначимо, ім'я Сотникова пов'язують зі скандальними справами за фактом рейдерських захоплень земель.
Так, у 2018 році його люди намагалися захопити одну з агрофірм Городищенського району Черкаської області. Однак правоохоронці попередили захоплення і затримали 50 осіб. У них вилучили два пакети пістолетів, автомати, наркотики.
Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.
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