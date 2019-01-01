У Черкасах вбили бізнесмена

Володимира Сотникова .



Про це



Розшук зловмисника здійснюється за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".



Зазначимо, ім'я Сотникова пов'язують зі скандальними справами за фактом рейдерських захоплень земель.



Так, у 2018 році його люди намагалися захопити одну з агрофірм Городищенського району Черкаської області. Однак правоохоронці попередили захоплення і затримали 50 осіб. У них вилучили два пакети пістолетів, автомати, наркотики.



Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.





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