Плавець з Луцька виборов дві нагороди на змаганнях у Польщі

Марк Антоник на змаганнях «Кубок Варти Познань» в Республіці Польща здобув нагороди.



Захід проходив 23 лютого в місті Познань, - повідомляють у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



У змаганнях брали участь 52 команди з різних міст Польщі (650 учасників різних вікових категорій).



З України був лише лучанин Марк Антоник, який навчається в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі міста Луцька.



Юний плавець виборов перше місце на дистанції 100 м, а також посів друге місце на дистанції 50 метрів брасом і 50 метрів кролем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинна змаганнях «Кубок Варти Познань» в Республіці Польща здобув нагороди.Захід проходив 23 лютого в місті Познань, - повідомляють у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.У змаганнях брали участь 52 команди з різних міст Польщі (650 учасників різних вікових категорій).З України був лише лучанин Марк Антоник, який навчається в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі міста Луцька.Юний плавець виборов перше місце на дистанції 100 м, а також посів друге місце на дистанції 50 метрів брасом і 50 метрів кролем.

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