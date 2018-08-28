Плавець з Луцька виборов дві нагороди на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 15:31
Лучанин Марк Антоник на змаганнях «Кубок Варти Познань» в Республіці Польща здобув нагороди.
Захід проходив 23 лютого в місті Познань, - повідомляють у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У змаганнях брали участь 52 команди з різних міст Польщі (650 учасників різних вікових категорій).
З України був лише лучанин Марк Антоник, який навчається в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі міста Луцька.
Юний плавець виборов перше місце на дистанції 100 м, а також посів друге місце на дистанції 50 метрів брасом і 50 метрів кролем.
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Захід проходив 23 лютого в місті Познань, - повідомляють у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У змаганнях брали участь 52 команди з різних міст Польщі (650 учасників різних вікових категорій).
З України був лише лучанин Марк Антоник, який навчається в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі міста Луцька.
Юний плавець виборов перше місце на дистанції 100 м, а також посів друге місце на дистанції 50 метрів брасом і 50 метрів кролем.
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