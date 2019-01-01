Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»*





У цей день о 17 годині Ви зможете зустрітися з хвостатим кардиналом британського престолу – королівським Коргі!



Після автограф-сесії з виконавцем головної ролі усіх глядачів чекатимуть приємні подарунки!



Більше деталей Ви можете дізнатися за телефоном 067 334 50 88 або 0332 78 787 79



Не пропустіть незвичайну зустріч з королівським Коргі у кінотеатрі PremierCity, що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 березня у «PremierCity» стартує прем’єрний показ мультфільму «Коргі».У цей день о 17 годині Ви зможете зустрітися з хвостатим кардиналом британського престолу – королівським Коргі!Після автограф-сесії з виконавцем головної ролі усіх глядачів чекатимуть приємні подарунки!Більше деталей Ви можете дізнатися за телефоном 067 334 50 88 або 0332 78 787 79Не пропустіть незвичайну зустріч з королівським Коргі у кінотеатрі PremierCity, що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

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