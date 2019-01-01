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Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»*

Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»*
7 березня у «PremierCity» стартує прем’єрний показ мультфільму «Коргі».

У цей день о 17 годині Ви зможете зустрітися з хвостатим кардиналом британського престолу – королівським Коргі!

Після автограф-сесії з виконавцем головної ролі усіх глядачів чекатимуть приємні подарунки!

Більше деталей Ви можете дізнатися за телефоном 067 334 50 88 або 0332 78 787 79

Не пропустіть незвичайну зустріч з королівським Коргі у кінотеатрі PremierCity, що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»*

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Теги: Порт сіті
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