На Волині горять 1,5 гектара торф’яників





Про це



“Cтаном на 10:00 4 березня зареєстровано горіння торфу осередками на загальній площі близько 1,5 гектари в урочищі Любохинівська клітка, що поблизу села Кримне Старовижівського району”, — йдеться у повідомленні.



За даними рятувальників, о 12:15 пожежу торфу поблизу с.Кримне на площі 1,5 га локалізовано.



До гасіння пожежі залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки: 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка і місцевої пожежної охорони села Кримне Старовижівського району.



У ДСНС закликають громадян, не спричиняти пожеж підпалюючи суху траву.

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