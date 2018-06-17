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На Волині горять 1,5 гектара торф’яників

На Волині горять 1,5 гектара торф’яників
На Волині, поблизу села Кримне Старовижівського району горять торф’яники на площі близько 1,5 га.

Про це УНН повідомляє з посиланням надані ДСНС України.

“Cтаном на 10:00 4 березня зареєстровано горіння торфу осередками на загальній площі близько 1,5 гектари в урочищі Любохинівська клітка, що поблизу села Кримне Старовижівського району”, — йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, о 12:15 пожежу торфу поблизу с.Кримне на площі 1,5 га локалізовано.

До гасіння пожежі залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки: 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка і місцевої пожежної охорони села Кримне Старовижівського району.

У ДСНС закликають громадян, не спричиняти пожеж підпалюючи суху траву.

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Теги: пожежа, Волинь, торф
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