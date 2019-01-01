Що цікавого відбудеться у «Промені» для дітей на 8 березня*
Сьогодні, 17:48
Ти готовий круто розважитись у долині Смугастого? Тоді на тебе чекатиме 2 супер-події до свята «8 березня»!
Безкоштовний майстер-клас 7-го березня о 18:00 від фей художньої студії «Смугастий носоріг», де ти виготовиш листівку, яку прикрашатимеш різними деталями та яскравим декором для своєї матусі! Тривалість 1 година. Зустрічаємось в художній студії!
Драйвова вечірка вже 8-го березня о 18:00 в м’юзік холі «Не кажи мамі» із дискотекою, шоу-конфеті, іграми та конкурсами, і звісно ж подарунками!
Вхід безкоштовний, лише зареєструйся за номером телефону +38 (066) 755 07 57!
Бери з собою гарний настрій та друзів і ми круто проведемо час разом із Смугастим!
+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
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Безкоштовний майстер-клас 7-го березня о 18:00 від фей художньої студії «Смугастий носоріг», де ти виготовиш листівку, яку прикрашатимеш різними деталями та яскравим декором для своєї матусі! Тривалість 1 година. Зустрічаємось в художній студії!
Драйвова вечірка вже 8-го березня о 18:00 в м’юзік холі «Не кажи мамі» із дискотекою, шоу-конфеті, іграми та конкурсами, і звісно ж подарунками!
Вхід безкоштовний, лише зареєструйся за номером телефону +38 (066) 755 07 57!
Бери з собою гарний настрій та друзів і ми круто проведемо час разом із Смугастим!
+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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