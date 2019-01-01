За вкрадені 50 гривень і пачку сигарет волинянин сидітиме в тюрмі 3,5 роки

Волинянин, який напав на магазин у селі Воротнів Луцького району, втрапив за ґрати на 3 роки й 6 місяців.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури."Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним мешканцем села Воротнів Луцького району розбійного нападу на магазин у рідному селі.Надвечір 18 грудня 2018 року раніше судимий за зґвалтування та вбивство чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю магазина, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок", - йдеться у повідомленні.Невдовзі нападника затримали.Луцький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі.