За вкрадені 50 гривень і пачку сигарет волинянин сидітиме в тюрмі 3,5 роки
Сьогодні, 16:07
Волинянин, який напав на магазин у селі Воротнів Луцького району, втрапив за ґрати на 3 роки й 6 місяців.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
"Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним мешканцем села Воротнів Луцького району розбійного нападу на магазин у рідному селі.
Надвечір 18 грудня 2018 року раніше судимий за зґвалтування та вбивство чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю магазина, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок", - йдеться у повідомленні.
Невдовзі нападника затримали.
Луцький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
"Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним мешканцем села Воротнів Луцького району розбійного нападу на магазин у рідному селі.
Надвечір 18 грудня 2018 року раніше судимий за зґвалтування та вбивство чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю магазина, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок", - йдеться у повідомленні.
Невдовзі нападника затримали.
Луцький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі.
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