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За вкрадені 50 гривень і пачку сигарет волинянин сидітиме в тюрмі 3,5 роки

За вкрадені 50 гривень і пачку сигарет волинянин сидітиме в тюрмі 3,5 роки
Волинянин, який напав на магазин у селі Воротнів Луцького району, втрапив за ґрати на 3 роки й 6 місяців.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

"Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним мешканцем села Воротнів Луцького району розбійного нападу на магазин у рідному селі.

Надвечір 18 грудня 2018 року раніше судимий за зґвалтування та вбивство чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю магазина, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі нападника затримали.

Луцький міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі.

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Теги: кримінал, розбійник
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