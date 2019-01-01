Кір на Волині: за останній тиждень серед хворих найбільше – медиків і освітян

На Волині зменшилась кількість хворих на кір.Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».За попередній тиждень за показниками захворюваності кором на 100 тисяч населення, Волинь з показником 11,5 залишається на 7 місці по Україні (після Хмельницької (18,4), Тернопільської (18,2), Рівненської (15,7), Вінницької (14,4), Чернівецької (12,4) та Київської (12,4) областей).Так, у 2019 році від ускладнень кору померло 9 людей, двоє із них діти.За даними закладів охорони здоров’я, на Волині з початку року зареєстровано 1214 випадків кору. Захворюваність поширена на території усієї області.Вперше в нинішньому році відбувається стабілізація епідемічної ситуації з кору із тенденцією до зниження захворюваності.За останній тиждень зареєстровано 110 випадків хвороби проти 119 попереднього тижня. Відтак, щоденно фіксується від 8 до 20 захворілих. Продовжують виникати спалахи в дитячих організованих колективах, закладах освіти та у побуті. Проте, вони не набувають великого поширення.За останній тиждень захворюваність серед дітей та дорослих розподілилась порівну. Серед дорослих захворілих 51% — це працююче населення. За останній тиждень захворювання зареєстровано серед медиків, працівників освіти (по 4 особи), працівників сфери обслуговування (3 особи).За попередній тиждень найбільше хворих зафіксовано в м. Луцьку (26 осіб), Луцькому районі (17 осіб), Горохівському (13 осіб), Ковельському, Ківерцівському районах (по 8 осіб), в інших районах – від 7 до 1. У Турійському, Маневицькому, Любешівському районах захворюваність не реєструвалась.На контролі знаходиться виконання протиепідемічних заходів у 15 активних спалахах кору: в Іваничівському та Луцькому районах (по 4 спалахи), у м. Луцьку (2 спалахи), Камінь – Каширському, Ківерцівському, Горохівському, Ратнівському районах та м. Володимир – Волинський (по 1 спалаху). 9 спалахів зафіксовано в навчально-виховних закладах, 5 – в побуті, 1 – на підприємстві.Зазначають, що область забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії та США. Зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна в закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу.