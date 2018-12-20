Волинянам пропонують освоїти нову професію за десять місяців

Можливість отримати нову професію або підвищити свою кваліфікацію відповідно до сучасних вимог ринку праці – це шанс вирішення проблеми працевлаштування для багатьох людей.Професійне навчання безробітних за кошти служби зайнятості – реальна можливість отримати нову професію та стати конкурентоспроможним на ринку праці. Фахівці відділу організації профнавчання Волинського обласного центру зайнятості розповідають, хто, як і де може отримати новий фах.Із допомогою професійного навчання безробітних у короткий термін пошукачі роботи отримують якісну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, які організовують на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби ринку праці.Безробітним, які не мають професії, фахівці служби зайнятості пропонують професійну підготовку за робітничою спеціальністю, яка користується попитом серед роботодавців. Якщо ж особа має професію, не популярну на ринку праці, або за тих чи інших обставин не може працевлаштуватися, їй пропонують здобути іншу затребувану професію шляхом проходження перепідготовки. Через підвищення кваліфікації можна підвищити розряд або категорію за робітничою професією, пройти курс цільового призначення з метою набуття нової компетенції, пройти стажування безпосередньо на виробництві.Професійне навчання здійснюється у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, у зокрема в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців-замовників кадрів. На сьогодні Волинський обласний центр зайнятості здійснює професійне навчання безробітних в 25-ти навчальних закладах області за 29-ма робітничими професіями, сімома професіями підвищення кваліфікації (розряду, категорії) та 25-ти напрямками курсів цільового призначення.Здобути професію або підвищити кваліфікацію можна не лише у навчальних закладах Волині, а й у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, створених в одинадцяти областях України.У професійно-технічних закладах, які створені саме для навчання дорослого населення, можна отримати одну із дев’яноста робітничих професій, актуальних на ринку праці, які дають можливість займатися малим і середнім бізнесом; підвищити кваліфікацію.Це спеціалізовані заклади освіти європейського рівня для підготовки дорослого населення за професіями сфер будівництва, послуг, промисловості, ІТ-технологій, сільського господарства. Основні переваги центрів професійно-технічної освіти ДСЗ у порівнянні з іншими закладами освіти: стислі терміни навчання, врахування при організації навчального процесу особливостей дорослого населення, сучасна матеріальна база, тісна співпраця з роботодавцями, використання інтерактивних методів навчання.Тривалість навчання залежить від професії і становить від 2,5 до 10 місяців. Професійне навчання зареєстрованих безробітних за робітничими професіями здійснюють за очною (денною), заочною (дистанційною) та очно-заочною (поєднання денної та дистанційної) формами навчання.Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюють за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У період професійного навчання служба зайнятості компенсує безробітним витрати на проїзд або, у випадку потреби, забезпечує проживання в гуртожитку на період навчання.Після успішного завершення повного курсу навчання за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітні отримують документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Після закінчення навчання за професією слухачі отримують свідоцтво державного зразка. Після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення – посвідчення.Слухачам, які навчалися професій, пов’язаних із роботами на об’єктах підвищеної небезпеки праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.