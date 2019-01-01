Перший храм греко-католиків приєднався до ПЦУ





Про це повідомляє місцеве видання



У храмі Стрітення Господнього проводили богослужіння греко-католики та римо-католики. Втім, між парафіянами цих двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала звідти свого священика та тривалий час не призначала нового. Відтак, греко-католики проводили відправи без отця.



У лютому 2019 року УГКЦ взагалі ліквідувала цю парафію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові в неділю, 3 березня, парафіяни храму Стрітення Господнього, проголосували за перехід від Української греко-католицької церкви до Православної церкви України.Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET з посиланням на декана Української академії друкарства Ігоря Барановського.У храмі Стрітення Господнього проводили богослужіння греко-католики та римо-католики. Втім, між парафіянами цих двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала звідти свого священика та тривалий час не призначала нового. Відтак, греко-католики проводили відправи без отця.У лютому 2019 року УГКЦ взагалі ліквідувала цю парафію.

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