Перший храм греко-католиків приєднався до ПЦУ
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У Львові в неділю, 3 березня, парафіяни храму Стрітення Господнього, проголосували за перехід від Української греко-католицької церкви до Православної церкви України.
Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET з посиланням на декана Української академії друкарства Ігоря Барановського.
У храмі Стрітення Господнього проводили богослужіння греко-католики та римо-католики. Втім, між парафіянами цих двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала звідти свого священика та тривалий час не призначала нового. Відтак, греко-католики проводили відправи без отця.
У лютому 2019 року УГКЦ взагалі ліквідувала цю парафію.
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Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET з посиланням на декана Української академії друкарства Ігоря Барановського.
У храмі Стрітення Господнього проводили богослужіння греко-католики та римо-католики. Втім, між парафіянами цих двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала звідти свого священика та тривалий час не призначала нового. Відтак, греко-католики проводили відправи без отця.
У лютому 2019 року УГКЦ взагалі ліквідувала цю парафію.
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Коментарі 1
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