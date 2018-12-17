Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень

Завдяки сприятливим погоднім умовам у Ковелі ще з середини лютого активно ведуться дорожні роботи. Зокрема, бригада ПрАТ “ШБУ-63” працює на вулиці Відродження.Торік там розпочали реконструкцію і облаштували роздільну смугу, вуличне освітлення. Нині там розширюють смуги руху, встановлюють бордюри, - повідомили у ковельські мерії."Сьогодні на оперативній нараді міський головапопросив комунальників не збавляти темпів і до кінця березня провести асфальтування дорожнього покриття на цьому об’єкті.У міському кошторисі на нинішній рік на реконструкцію вулиці передбачено 5 мільйонів 230 тисяч гривень. Очікується, що 4 мільйони надійде з обласного бюджету", - йдеться у повідомленні.Як зазначив заступник міського голови, запланували також продовжити роботи і на вулиці Тимошенка.Там теж буде проводитись асфальтування дороги. У минулому році там збудували мережі водовідведення.