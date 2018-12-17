вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень

Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень
Завдяки сприятливим погоднім умовам у Ковелі ще з середини лютого активно ведуться дорожні роботи. Зокрема, бригада ПрАТ “ШБУ-63” працює на вулиці Відродження.

Торік там розпочали реконструкцію і облаштували роздільну смугу, вуличне освітлення. Нині там розширюють смуги руху, встановлюють бордюри, - повідомили у ковельські мерії.

"Сьогодні на оперативній нараді міський голова Олег Кіндер попросив комунальників не збавляти темпів і до кінця березня провести асфальтування дорожнього покриття на цьому об’єкті.

У міському кошторисі на нинішній рік на реконструкцію вулиці передбачено 5 мільйонів 230 тисяч гривень. Очікується, що 4 мільйони надійде з обласного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник міського голови Андрій Товстига, запланували також продовжити роботи і на вулиці Тимошенка.

Там теж буде проводитись асфальтування дороги. У минулому році там збудували мережі водовідведення.

Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень
Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень
Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Унікальна ОТГ на Черкащині: громада відмовилась від державних грошей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
Волинянам пропонують освоїти нову професію за десять місяців
Сьогодні, 19:29
Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:13
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Учні першого на Волині міського шкільного лісництва побували у «волинській Швейцарії». ФОТО
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
«Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку «Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку
25 лютий, 11:54
На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО
08 лютий, 13:42
Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги
04 січень, 16:18
У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
17 грудень, 2018, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Унікальна ОТГ на Черкащині: громада відмовилась від державних грошей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
 0
Волинянам пропонують освоїти нову професію за десять місяців
Сьогодні, 19:29
 0
Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:13
 0
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
Учні першого на Волині міського шкільного лісництва побували у «волинській Швейцарії». ФОТО
Сьогодні, 19:02
 0
Медіа
відео
1/8