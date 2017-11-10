Розповіли, як отримати пільги на освіту дітей

Прем'єр-міністррозповів, як українці можуть заощадити на освіті дітей, нагадавши, що з початку року українські сім'ї мають право отримувати пільги на освіту дітей.Про це йдеться на офіційній сторінці прем'єра у Facebook."З 1 січня 2019 року ті батьки, які займаються розвитком дитини, мають право на податкові пільги на гуртки, дитячі садки та інші програми навчання. Орієнтовний розмір такої знижки - 18% від сплаченої суми", - йдеться у дописі.Зазначається, що обов’язкова умова – офіційний договір із закладом освіти, де буде прописано хто надає та отримує послугу, сума оплати та термін.