Розповіли, як отримати пільги на освіту дітей
Сьогодні, 17:11
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів, як українці можуть заощадити на освіті дітей, нагадавши, що з початку року українські сім'ї мають право отримувати пільги на освіту дітей.
Про це йдеться на офіційній сторінці прем'єра у Facebook.
"З 1 січня 2019 року ті батьки, які займаються розвитком дитини, мають право на податкові пільги на гуртки, дитячі садки та інші програми навчання. Орієнтовний розмір такої знижки - 18% від сплаченої суми", - йдеться у дописі.
Зазначається, що обов’язкова умова – офіційний договір із закладом освіти, де буде прописано хто надає та отримує послугу, сума оплати та термін.
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Про це йдеться на офіційній сторінці прем'єра у Facebook.
"З 1 січня 2019 року ті батьки, які займаються розвитком дитини, мають право на податкові пільги на гуртки, дитячі садки та інші програми навчання. Орієнтовний розмір такої знижки - 18% від сплаченої суми", - йдеться у дописі.
Зазначається, що обов’язкова умова – офіційний договір із закладом освіти, де буде прописано хто надає та отримує послугу, сума оплати та термін.
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