У Луцьку серед гаражів викрили склад з «лівим» алкоголем
Сьогодні, 17:17
На Волині вкотре виявили місце зберігання фальсифікованих підакцизних товарів.
Днями в одному з гаражних кооперативів міста Луцька оперативниками викрито місце незаконного накопичення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
"Відтак, в рамках операції «Акциз-2019» встановлено, що місцевий житель в гаражному приміщені незаконно зберігав 370 літрів горілки та коньяку, розлитих в тару типу "bag-in-box", орієнтовною вартістю 75 000 гривень. В результаті вжитих заходів податковою міліцією фальсифікат вилучено. Правоохоронці припускають, що дана партія алкоголю призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.
Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколу на правопорушника.
В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.
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Днями в одному з гаражних кооперативів міста Луцька оперативниками викрито місце незаконного накопичення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
"Відтак, в рамках операції «Акциз-2019» встановлено, що місцевий житель в гаражному приміщені незаконно зберігав 370 літрів горілки та коньяку, розлитих в тару типу "bag-in-box", орієнтовною вартістю 75 000 гривень. В результаті вжитих заходів податковою міліцією фальсифікат вилучено. Правоохоронці припускають, що дана партія алкоголю призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.
Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколу на правопорушника.
В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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