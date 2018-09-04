У Луцьку серед гаражів викрили склад з «лівим» алкоголем

На Волині вкотре виявили місце зберігання фальсифікованих підакцизних товарів.Днями в одному з гаражних кооперативів міста Луцька оперативниками викрито місце незаконного накопичення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області."Відтак, в рамках операції «Акциз-2019» встановлено, що місцевий житель в гаражному приміщені незаконно зберігав 370 літрів горілки та коньяку, розлитих в тару типу "bag-in-box", орієнтовною вартістю 75 000 гривень. В результаті вжитих заходів податковою міліцією фальсифікат вилучено. Правоохоронці припускають, що дана партія алкоголю призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколу на правопорушника.В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.