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У Луцьку серед гаражів викрили склад з «лівим» алкоголем

У Луцьку серед гаражів викрили склад з «лівим» алкоголем
На Волині вкотре виявили місце зберігання фальсифікованих підакцизних товарів.

Днями в одному з гаражних кооперативів міста Луцька оперативниками викрито місце незаконного накопичення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

"Відтак, в рамках операції «Акциз-2019» встановлено, що місцевий житель в гаражному приміщені незаконно зберігав 370 літрів горілки та коньяку, розлитих в тару типу "bag-in-box", орієнтовною вартістю 75 000 гривень. В результаті вжитих заходів податковою міліцією фальсифікат вилучено. Правоохоронці припускають, що дана партія алкоголю призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколу на правопорушника.

В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.

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Теги: алкоголь, кримінал, ДФС
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