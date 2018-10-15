У сусідній області виграли 1 мільйон у лотерею
Сьогодні, 18:03
У місті Рівне продали лотерейний білет “Лото-Забава” з виграшем в 1 млн грн.
Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Відомо, що новоспечений багатій придбав свій білет №0374097 у "ЛОТО маркеті" за адресою: вулиця Київська, 10.
"Переможець став 319-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та сьомим у цьому році", - зазначили в "М.С.Л.".
Багатія запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.
Як нагадали у "М.С.Л.", цією пропозицію вже скористалися мільйонери з Харківщини - Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" і провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року.
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Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Відомо, що новоспечений багатій придбав свій білет №0374097 у "ЛОТО маркеті" за адресою: вулиця Київська, 10.
"Переможець став 319-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та сьомим у цьому році", - зазначили в "М.С.Л.".
Багатія запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.
Як нагадали у "М.С.Л.", цією пропозицію вже скористалися мільйонери з Харківщини - Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" і провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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