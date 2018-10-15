У сусідній області виграли 1 мільйон у лотерею





Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає



Відомо, що новоспечений багатій придбав свій білет №0374097 у "ЛОТО маркеті" за адресою: вулиця Київська, 10.



"Переможець став 319-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та сьомим у цьому році", - зазначили в "М.С.Л.".



Багатія запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.



Як нагадали у "М.С.Л.", цією пропозицію вже скористалися мільйонери з Харківщини - Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" і провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рівне продали лотерейний білет “Лото-Забава” з виграшем в 1 млн грн.Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН Відомо, що новоспечений багатій придбав свій білет №0374097 у "ЛОТО маркеті" за адресою: вулиця Київська, 10."Переможець став 319-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та сьомим у цьому році", - зазначили в "М.С.Л.".Багатія запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.Як нагадали у "М.С.Л.", цією пропозицію вже скористалися мільйонери з Харківщини - Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" і провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року.

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