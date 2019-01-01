У Луцьку на Кравчука «поцілувалися» дві автівки
Сьогодні, 18:43
Автопригода за участю двох авто сталася на вулиці Кравчука.
Про це, посилаючись на очевидців, повідомляють Волинські новини.
Так, близько 17.40 на пішохідному переході, поблизу магазину «Євросекондхенд», «лоб в лоб» Mercedes зіткнувся з Citroen Berlingo.
Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події очікують приїзду поліції.
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Про це, посилаючись на очевидців, повідомляють Волинські новини.
Так, близько 17.40 на пішохідному переході, поблизу магазину «Євросекондхенд», «лоб в лоб» Mercedes зіткнувся з Citroen Berlingo.
Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події очікують приїзду поліції.
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