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У Луцьку на Кравчука «поцілувалися» дві автівки

У Луцьку на Кравчука «поцілувалися» дві автівки
Автопригода за участю двох авто сталася на вулиці Кравчука.

Про це, посилаючись на очевидців, повідомляють Волинські новини.

Так, близько 17.40 на пішохідному переході, поблизу магазину «Євросекондхенд», «лоб в лоб» Mercedes зіткнувся з Citroen Berlingo.

Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події очікують приїзду поліції.

У Луцьку на Кравчука «поцілувалися» дві автівки

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Теги: ДТП, аварія
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