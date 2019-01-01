У Луцьку на Кравчука «поцілувалися» дві автівки





Про це, посилаючись на очевидців, повідомляють



Так, близько 17.40 на пішохідному переході, поблизу магазину «Євросекондхенд», «лоб в лоб» Mercedes зіткнувся з Citroen Berlingo.



Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події очікують приїзду поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода за участю двох авто сталася на вулиці Кравчука.Про це, посилаючись на очевидців, повідомляють Волинські новини Так, близько 17.40 на пішохідному переході, поблизу магазину «Євросекондхенд», «лоб в лоб» Mercedes зіткнувся з Citroen Berlingo.Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці події очікують приїзду поліції.

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