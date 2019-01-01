Володимирський лісгосп похвалився здобутками за минулий рік

У п’ятницю, 1 березня, відбувся звіт директора державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» про основні показники діяльності за 2018 рік.На звіт лісогосподарників прибули голова Володимир-Волинської райдержадміністрації Наталія Василець, голова Локачинської райдержадміністрації Віктор Дудечко, перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства України Павло Матіюк та голова первинної профспілкової організації «ДП Володимир-Волинське лісомисливське господарство» Галина Мельничук, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Звітну конференцію розпочав директор підприємства Володимир Філюк, коротко розповівши про саме ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», яке було створене 1940 року. Його держлісфонд загальною площею 33333 тис гектарів, розміщений на території Іваничівського (7297 тис гектар), Володимир-Волинського (19847 тис гектарів), Локачинського (5616 тис гектар) і Турійського (6 гектар) адміністративних районів, а також м. Володимир-Волинський (11 гектарів).За словами Володимира Філюка, у 2018 році підприємство оформило правовстановлюючих документів на площу 26,4 тисяч гектарів.Також він розповів, що за минулий рік було заготовлено 19 331 кілограмів лісового насіння, яке було висіяне на лісових розсадниках і дає можливість отримати 2,5 мільйони сіянців основних лісоутворюючих порід нашого регіону.На території ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» в Павлівському лісництві існує базовий лісовий розсадник загальною площею 4,8 гектари, де вирощується посадматеріал для власних потреб та часткової реалізації, – зазначив директор підприємства.У 2018 році відтворення лісів на землях, наданих у постійне користування, було проведено на загальній площі 223,7 гектари, в тому числі садіння і висівання лісу на площі 168,9 гектарів.Плантацій лісових культур ялини новорічної із скороченим оборотом рубки було висаджено на площі 5,4 гектари. Під природне поновлення лісу було залишено 47,4 гектарів, – повідомив Володимир Філюк.Лісівничих доглядів за лісовими культурами у 2018 році було проведено на площі 1406 гектари в тому числі механізованих. Слід відмітити Устилузьке лісництво, в якому у 2018 році було проведено 279 гектари доглядів, – зауважив директор лісомисливського господарства.За 2018 рік проведено рубок догляду на загальній площі 272 гектари, в тому числі 103 гектари освітлень, 117 гектари прочищень, 44 гектари проріджень та 8 гектарів прохідних рубок. При цьому було заготовлено 537 метрів кубічних ліквідної деревини, – поінформував Володимир Філюк.Звернув увагу директор підприємства і на проблемах у веденні лісового господарства, зокрема це – всихання соснових насаджень через масове розповсюдження на території області верхівкового короїда.За 2018 рік по ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» було виявлено 869 гектарів нових осередків шкідників і хвороб лісу, в тому числі 479 гектари, що вимагають термінових заходів боротьби, – сказав він.У 2018 році санітарних рубок було проведено на загальній площі – 583 гектари, в тому числі суцільних — 120 гектарів. При цьому було заготовлено хворої та ураженої деревини в кількості – 39959 метрів кубічних. Для протипожежної профілактики було створено 155 кілометрів мінералізованих смуг та було проведено 326 кілометрів доглядів за мінералізованими смугами, перекрито 72 лісові дороги, – поінформував Володимир Філюк.Завдяки високому рівню роботи лісової охорони, в 2018 році не було допущено масового розгулу самовільних рубок, фактів браконьєрства та інших лісопорушень. За рік було складено 55 протоколів про адміністративні правопорушення, в тому числі 29 з них по самовільних рубках з яких відшкодовано 37,3 тис гривень, – зазначив директор підприємства.Також, він повідомив, що на благоустрій лісництв та держлісфонду в 2018 році витрачено більш як 0,5 мільйона гривень, значна частина яких була витрачена на капітальний ремонт контори та господарських будівель Устилузького лісництва. В цілому на ведення лісового господарства за 2018 рік було витрачено майже 21 мільйон гривень, – підкреслив Володимир Філюк.Для виробництва пилопродукції в 2018 році заготовлено 26002 метрів кубічних деревини. Для технологічних потреб заготовлено 15029 метрів кубічних та дров паливних – 14974 метрів кубічних. Обсяг продукції переробки деревини усього за 2018 рік складає – 10,6 тисяч метрів кубічних, де вихід з одного кубометра деревини пущеної в переробку складає в середньому – 1321 гривень, – поінформував звітуючий.Окрім того, Володимир Філюк повідомив, що за період 2010-2018 роки побудовано близько 50 кілометрів лісових доріг. Для забезпечення ведення лісогосподарської та лісопромислової діяльності в ДП «Володимир Волинське ЛМГ» використовується 24 одиниць машино-тракторного парку, – сказав керівник підприємства.За 2018 рік сплачено податків та обов’язкових платежів до зведеного бюджету 18, 993 млн гривень в т. ч. податків до місцевого бюджету 6,750 млн гривень, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 4,880 млн гривень, зазначив Володимир Філюк.За словами головного лісничого ДП «Володимир Волинське ЛМГ», колектив підприємства є активною частиною громад, бере безпосередню участь у вирішенні потреб та проблем місцевого населення.– Сьогодні наші працівники є депутатами Устилузької, Оваднівської, Зимнівської, Війницької, Затурцівської місцевих рад. Підприємство сприяє у забезпеченні безкоштовних дров паливних для малозабезпечених верств населення, – підкреслив Володимир Філюк.-Не стоїмо осторонь й співпраці з молоддю. Ряди юних лісівників щорічно розширяються. Так у минулому році відновили роботу Микитичівське, Стенжаричівське, Устилузьке шкільні лісництва. До вже існуючих Березовичівського, Павлівського, Губинського шкільних лісництв долучилися новоутворені Оваднівське та Галинівське. Діти активно брали участь у всіх акціях, які проводились на підприємстві у 2018 році, а саме: «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Чистий ліс», «Птахи наші друзі». Тож можу з впевненістю сказати, що майбутнє лісу є, буде кому з любов’ю та шаною про нього дбати.У свою чергу, продовжила виступ директора ДП «Володимир Волинське ЛМГ» Володимира Філюка, голова первинної профспілкової організації ДП «Володимир Волинське ЛМГ» Галина Мельничук, в якому проінформувала присутніх про виконання колективного договору за 2018 рік, його переваги, що дають змогу розширити межі соціального захисту працівників державного підприємства ЛМГ.Колективний договір, який діє на підприємстві, був прийнятий у 2015 році та містить 10 розділів, – зазначила Галина Мельничук.У результаті співпраці адміністрації та профспілкового комітету більшість норм та положень колективного договору виконано. З 10-ти розділів основними є розділи: оплата праці, режим праці та відпочинку, соціальні гарантії. Також реалізуються права працівників на заробітну працю, яка виплачувалась у повному обсязі у визначені колективним договором терміни, – поінформувала голова профкому.– Протягом 2018 року працівникам надавались премії, матеріальні допомоги різного роду, нецільові допомоги із профспілкового бюджету, а також згідно колективного договору працівникам та пенсіонерам підприємства виділяється паливна норма в кількості 7,0 метрів кубічних на рік з оплатою 50 відсотків вартості – всього на суму 452 тис гривень, – повідомила Галина Мельничук.-Витрати, спрямовані на соціальний розвиток з розрахунку на одного працюючого за 2018 рік склали 9070 гривень. – На нашому підприємстві здійснено певний обсяг капітальних та ремонтних робіт санітарно-побутових приміщень. Працівники ДП ЛМГ забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту на 100%, на що було витрачено 87,3 тис гривень. За 12 місяців 2018 року на підприємстві нещасних випадків не було.Усі здобутки підприємства – це результат клопіткої праці та наполегливості наших працівників і я впевнена, що такому колективу під силу виконати всі поставлені цілі, – підкреслила голова профкому ДП «Володимир Волинське ЛМГ».