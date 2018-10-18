Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне.
Про це повідомили у прес-службі Шацького національного парку.
"Хорошою традицією стало проведення щорічно акцій з благоустрою територій ШНПП. Покращення стану навколишнього середовища та розуміння дбайливого ставлення до користування природними ресурсами – обов'язок кожного громадянина України. Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне", - йдеться у повідомленні.
На чималій території, близько 25 га, спільними зусиллями зібрали понад 20 мішків сміття.
"Хочемо зазначити, що це не остання подібна акція, яку проводить Шацький національний парк, тому запрошуємо усіх небайдужих долучатися в подальшому до прибирання інших територій. Давайте спільними зусиллями підтримувати чистоту нашого чудового озерного краю! Адже чисто не там де прибирають, а там, де не смітять!" - зазначили у національному парку.
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Про це повідомили у прес-службі Шацького національного парку.
"Хорошою традицією стало проведення щорічно акцій з благоустрою територій ШНПП. Покращення стану навколишнього середовища та розуміння дбайливого ставлення до користування природними ресурсами – обов'язок кожного громадянина України. Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне", - йдеться у повідомленні.
На чималій території, близько 25 га, спільними зусиллями зібрали понад 20 мішків сміття.
"Хочемо зазначити, що це не остання подібна акція, яку проводить Шацький національний парк, тому запрошуємо усіх небайдужих долучатися в подальшому до прибирання інших територій. Давайте спільними зусиллями підтримувати чистоту нашого чудового озерного краю! Адже чисто не там де прибирають, а там, де не смітять!" - зазначили у національному парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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