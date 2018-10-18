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Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО

Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне.

Про це повідомили у прес-службі Шацького національного парку.

"Хорошою традицією стало проведення щорічно акцій з благоустрою територій ШНПП. Покращення стану навколишнього середовища та розуміння дбайливого ставлення до користування природними ресурсами – обов'язок кожного громадянина України. Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне", - йдеться у повідомленні.

На чималій території, близько 25 га, спільними зусиллями зібрали понад 20 мішків сміття.

"Хочемо зазначити, що це не остання подібна акція, яку проводить Шацький національний парк, тому запрошуємо усіх небайдужих долучатися в подальшому до прибирання інших територій. Давайте спільними зусиллями підтримувати чистоту нашого чудового озерного краю! Адже чисто не там де прибирають, а там, де не смітять!" - зазначили у національному парку.

Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО
Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО

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Теги: сміття, Шацьк
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