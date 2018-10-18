Школярі зібрали 20 мішків сміття біля шацького озера. ФОТО

Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне.Про це повідомили у прес-службі Шацького національного парку."Хорошою традицією стало проведення щорічно акцій з благоустрою територій ШНПП. Покращення стану навколишнього середовища та розуміння дбайливого ставлення до користування природними ресурсами – обов'язок кожного громадянина України. Працівники Шацького нацпарку на чолі з директором Марією Христецькою, вчителька хімії Ніна Озімок та 10 учнів Світязької ЗОШ I-III ст. прибрали лісосмугу поблизу оз. Велике Чорне", - йдеться у повідомленні.На чималій території, близько 25 га, спільними зусиллями зібрали понад 20 мішків сміття."Хочемо зазначити, що це не остання подібна акція, яку проводить Шацький національний парк, тому запрошуємо усіх небайдужих долучатися в подальшому до прибирання інших територій. Давайте спільними зусиллями підтримувати чистоту нашого чудового озерного краю! Адже чисто не там де прибирають, а там, де не смітять!" - зазначили у національному парку.