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Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО

Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО
14 комплектів аналізаторів крові та сечі отримали Ковельські медики в рамках реалізації на Волині Субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в області».

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.

Лікарі МТМО висловлюють вдячність голові Волинської обласної державної адміністрації Олександру Савченку, начальнику Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігорю Ващенюку, консультанту з управління субпроектом Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Марії Адамчук-Коротицькій за постійне тісне сприяння в покращенні матеріально-технічної бази та сприяння ефективному розвитку охорони здоров’я Ковельщини.

Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО

Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО

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Теги: Ковельське МТМО, обладнання, Савченко
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