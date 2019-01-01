Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО
Сьогодні, 21:39
14 комплектів аналізаторів крові та сечі отримали Ковельські медики в рамках реалізації на Волині Субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в області».
Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
Лікарі МТМО висловлюють вдячність голові Волинської обласної державної адміністрації Олександру Савченку, начальнику Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігорю Ващенюку, консультанту з управління субпроектом Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Марії Адамчук-Коротицькій за постійне тісне сприяння в покращенні матеріально-технічної бази та сприяння ефективному розвитку охорони здоров’я Ковельщини.
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Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
Лікарі МТМО висловлюють вдячність голові Волинської обласної державної адміністрації Олександру Савченку, начальнику Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігорю Ващенюку, консультанту з управління субпроектом Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Марії Адамчук-Коротицькій за постійне тісне сприяння в покращенні матеріально-технічної бази та сприяння ефективному розвитку охорони здоров’я Ковельщини.
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