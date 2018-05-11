Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Гіркополонківська сільська рада просить усіх небайдужих допомогти сім’ї Денисюк Тетяни Павлівни, яка у суботу 2 березня постраждала в результаті пожежі у житловому будинку.
Вогонь знищив частину будинку, документи, меблі, речі домашнього вжитку. Причина пожежі наразі встановлюється. Йдеться на сайті Грікополонківської громади.
Власниця будинку через отримані опіки рук, обличчя та дихальних шляхів знаходиться на стаціонарному лікуванні.
Просимо всіх небайдужих підтримати сім’ю і долучитись до збору коштів на лікування та відбудову житла.
Реквізити для допомоги: картка Укрсиббанку 5163 8777 0171 3255 (Ткачук Іван Іванович)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вогонь знищив частину будинку, документи, меблі, речі домашнього вжитку. Причина пожежі наразі встановлюється. Йдеться на сайті Грікополонківської громади.
Власниця будинку через отримані опіки рук, обличчя та дихальних шляхів знаходиться на стаціонарному лікуванні.
Просимо всіх небайдужих підтримати сім’ю і долучитись до збору коштів на лікування та відбудову житла.
Реквізити для допомоги: картка Укрсиббанку 5163 8777 0171 3255 (Ткачук Іван Іванович)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Володимирський лісгосп похвалився здобутками за минулий рік
Сьогодні, 20:33
Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»*
Сьогодні, 20:13