Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО

Денисюк Тетяни Павлівни, яка у суботу 2 березня постраждала в результаті пожежі у житловому будинку.



Вогонь знищив частину будинку, документи, меблі, речі домашнього вжитку. Причина пожежі наразі встановлюється. Йдеться на



Власниця будинку через



Просимо всіх небайдужих підтримати сім’ю і долучитись до збору коштів на лікування та відбудову житла.



Реквізити для допомоги: картка Укрсиббанку 5163 8777 0171 3255 (Ткачук Іван Іванович)









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