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Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО

Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО
Гіркополонківська сільська рада просить усіх небайдужих допомогти сім’ї Денисюк Тетяни Павлівни, яка у суботу 2 березня постраждала в результаті пожежі у житловому будинку.

Вогонь знищив частину будинку, документи, меблі, речі домашнього вжитку. Причина пожежі наразі встановлюється. Йдеться на сайті Грікополонківської громади.

Власниця будинку через отримані опіки рук, обличчя та дихальних шляхів знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Просимо всіх небайдужих підтримати сім’ю і долучитись до збору коштів на лікування та відбудову житла.

Реквізити для допомоги: картка Укрсиббанку 5163 8777 0171 3255 (Ткачук Іван Іванович)
Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО

Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО

Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО

Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО

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Теги: пожежа, Гірка полонка, будинок, опіки, обличчя, допомога
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