Помер актор серіалу «Beverly Hills»

Люк Перрі. Він потрапив до лікарні 27 лютого, а через кілька днів впав у кому.



Смерть Перрі підтвердили його родичі, - пишуть



Біографія Люка Перрі

Люк Перрі народився 11 жовтня 1966 року в місті Менсфілд (Огайо, США).



Мати Енн Беннет була домогосподаркою, батько Кой Лютер Перрі молодший працював на сталеливарному заводі.



Після закінчення школи Люк Перрі вирішив стати актором і переїхав в Нью-Йорк.



Тут він брав участь у різних кастингах і перш, ніж отримати першу роль, він пройшов 215 прослуховувань.



Найбільший успіх прийшов до Перрі в 1990 році, коли почалися зйомки культового молодіжного телесеріалу Беверлі-Хіллз, 90210. У цьому серіалу акторові дісталася одна з головних ролей – Ділана Маккея.







Однак на цю роль претендували безліч акторів, і керівники телеканалу FOX були проти призначення Перрі. Вони навіть відмовлялися платити йому гонорар.



Останнє слово було за продюсером серіалу Аароном Спеллингом, який остаточно затвердив Перрі на роль Ділана.



Актор знявся в 6 сезонах Беверлі Хіллз, а після визнав, що роль вичерпала себе і покинув проект.



Також визначними роботами Перрі є роль у повнометражному фільмі Баффі – винищувачка вампірів, фільмах Нормальне життя, Вторгнення і епізодична роль в П’ятому елементі.



Перрі з’являвся в ролі самого себе в мультфільмах Гріффіни і Сімпсони.



Також варто відзначити участь у серіалі Рівердейл і зйомки у фільмі Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді, який вийде в серпні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лос-Анджелесі (США) після важкого інсульту помер актор. Він потрапив до лікарні 27 лютого, а через кілька днів впав у кому.Смерть Перрі підтвердили його родичі, - пишуть Факти ICTV Люк Перрі народився 11 жовтня 1966 року в місті Менсфілд (Огайо, США).Мати Енн Беннет була домогосподаркою, батько Кой Лютер Перрі молодший працював на сталеливарному заводі.Після закінчення школи Люк Перрі вирішив стати актором і переїхав в Нью-Йорк.Тут він брав участь у різних кастингах і перш, ніж отримати першу роль, він пройшов 215 прослуховувань.Найбільший успіх прийшов до Перрі в 1990 році, коли почалися зйомки культового молодіжного телесеріалу Беверлі-Хіллз, 90210. У цьому серіалу акторові дісталася одна з головних ролей – Ділана Маккея.Однак на цю роль претендували безліч акторів, і керівники телеканалу FOX були проти призначення Перрі. Вони навіть відмовлялися платити йому гонорар.Останнє слово було за продюсером серіалу Аароном Спеллингом, який остаточно затвердив Перрі на роль Ділана.Актор знявся в 6 сезонах Беверлі Хіллз, а після визнав, що роль вичерпала себе і покинув проект.Також визначними роботами Перрі є роль у повнометражному фільмі Баффі – винищувачка вампірів, фільмах Нормальне життя, Вторгнення і епізодична роль в П’ятому елементі.Перрі з’являвся в ролі самого себе в мультфільмах Гріффіни і Сімпсони.Також варто відзначити участь у серіалі Рівердейл і зйомки у фільмі Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді, який вийде в серпні цього року.

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