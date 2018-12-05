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Помер актор серіалу «Beverly Hills»

Помер актор серіалу «Beverly Hills»
У Лос-Анджелесі (США) після важкого інсульту помер актор Люк Перрі. Він потрапив до лікарні 27 лютого, а через кілька днів впав у кому.

Смерть Перрі підтвердили його родичі, - пишуть Факти ICTV.

Біографія Люка Перрі
Люк Перрі народився 11 жовтня 1966 року в місті Менсфілд (Огайо, США).

Мати Енн Беннет була домогосподаркою, батько Кой Лютер Перрі молодший працював на сталеливарному заводі.

Після закінчення школи Люк Перрі вирішив стати актором і переїхав в Нью-Йорк.

Тут він брав участь у різних кастингах і перш, ніж отримати першу роль, він пройшов 215 прослуховувань.

Найбільший успіх прийшов до Перрі в 1990 році, коли почалися зйомки культового молодіжного телесеріалу Беверлі-Хіллз, 90210. У цьому серіалу акторові дісталася одна з головних ролей – Ділана Маккея.



Однак на цю роль претендували безліч акторів, і керівники телеканалу FOX були проти призначення Перрі. Вони навіть відмовлялися платити йому гонорар.

Останнє слово було за продюсером серіалу Аароном Спеллингом, який остаточно затвердив Перрі на роль Ділана.

Актор знявся в 6 сезонах Беверлі Хіллз, а після визнав, що роль вичерпала себе і покинув проект.

Також визначними роботами Перрі є роль у повнометражному фільмі Баффі – винищувачка вампірів, фільмах Нормальне життя, Вторгнення і епізодична роль в П’ятому елементі.

Перрі з’являвся в ролі самого себе в мультфільмах Гріффіни і Сімпсони.

Також варто відзначити участь у серіалі Рівердейл і зйомки у фільмі Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді, який вийде в серпні цього року.

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Теги: Люк Перрі, актор, смерть, серіал, Беверлі Хілз
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