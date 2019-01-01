вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 березня на Волині: гортаючи календар

5 березня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні у режисера та громадського діяча Сергія Шараєвського (на фото).

Також день народження сьогодні у бізнесменів Олександра Кропиви, Миколи Господарика та актриси обласного академічного театру ляльок, Заслуженої артистки України Лариси Мікоян.

Іменинники цього дня – Лев, Корнилій.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження або день ангела. Зичимо здоров'я, любові й успіхів у всіх починаннях.

5 березня 2009 року було відкрито Музей Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За тиждень на Волині спіймали 16 п'яних водіїв
04 березень, 23:39
Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО
04 березень, 22:52
Помер актор серіалу «Beverly Hills»
04 березень, 22:26
Схожі новини
4 березня на Волині: гортаючи календар 4 березня на Волині: гортаючи календар
04 березень, 00:00
3 березня на Волині: гортаючи календар 3 березня на Волині: гортаючи календар
03 березень, 00:00
2 березня на Волині: гортаючи календар 2 березня на Волині: гортаючи календар
02 березень, 00:00
1 березня на Волині: гортаючи календар 1 березня на Волині: гортаючи календар
01 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
 0
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
За тиждень на Волині спіймали 16 п'яних водіїв
04 березень, 23:39
 0
Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО
04 березень, 22:52
 0
Помер актор серіалу «Beverly Hills»
04 березень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8