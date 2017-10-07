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Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО

Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО
Лише сьогодні Управління патрульної поліції зустріло 11 нових поліцейських у своїх лавах, які 1 березня склали присягу в Академії патрульної поліції, а вже маємо нових потенційних кандидатів.

Йдеться на сторінці поліції в facebook.

Водночас, сьогодні, 4 березня, 13 хлопців та дівчат проходили черговий етап відбору – фізичну підготовку. Кожна вікова категорія мала певний час на ті чи інші вправи: біг, силова вправа, згинання та розгинання рук тощо.

Перевірка рівня фізичної підготовки – це передостанній етап відбору для кандидатів. Усі, хто сьогодні успішно склав нормативи, будуть запрошені на співбесіду з поліцейською комісією.
Нагадаємо, прийом анкет в патрульну поліцію триває.

Перший етап – заповнення он-лайн анкети: http://anketa.patrol.police.gov.ua/

Вік кандидатів – від 20 до 40.

Заробітна плата сьогодні складає від 10 200 грн.

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Теги: патрульна поліція, набір, Академія
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