Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО

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Лише сьогодні Управління патрульної поліції зустріло 11 нових поліцейських у своїх лавах, які 1 березня склали присягу в Академії патрульної поліції, а вже маємо нових потенційних кандидатів.
Йдеться на сторінці поліції в facebook.
Водночас, сьогодні, 4 березня, 13 хлопців та дівчат проходили черговий етап відбору – фізичну підготовку. Кожна вікова категорія мала певний час на ті чи інші вправи: біг, силова вправа, згинання та розгинання рук тощо.
Перевірка рівня фізичної підготовки – це передостанній етап відбору для кандидатів. Усі, хто сьогодні успішно склав нормативи, будуть запрошені на співбесіду з поліцейською комісією.
Нагадаємо, прийом анкет в патрульну поліцію триває.
Перший етап – заповнення он-лайн анкети: http://anketa.patrol.police.gov.ua/
Вік кандидатів – від 20 до 40.
Заробітна плата сьогодні складає від 10 200 грн.
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Йдеться на сторінці поліції в facebook.
Водночас, сьогодні, 4 березня, 13 хлопців та дівчат проходили черговий етап відбору – фізичну підготовку. Кожна вікова категорія мала певний час на ті чи інші вправи: біг, силова вправа, згинання та розгинання рук тощо.
Перевірка рівня фізичної підготовки – це передостанній етап відбору для кандидатів. Усі, хто сьогодні успішно склав нормативи, будуть запрошені на співбесіду з поліцейською комісією.
Нагадаємо, прийом анкет в патрульну поліцію триває.
Перший етап – заповнення он-лайн анкети: http://anketa.patrol.police.gov.ua/
Вік кандидатів – від 20 до 40.
Заробітна плата сьогодні складає від 10 200 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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